СМИ рассказали о состоянии здоровья экс-президента Зимбабве Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт​ Мугабе, проходящий курс лечения в больнице Сингапура, потерял способность ходить из-за плохого состояния здоровья. Об этом сообщило местное издание Zwnews со ссылкой на заявление действующего президента страны Эммерсона Мнангагву сторонникам своей партии.

По словам Мнангагву, 94-летний Мугабе был госпитализирован в одну из больниц Сингапура два месяца назад.

«Он [Мугабе] уже пожилой. Конечно, теперь он не может ходить, но мы предоставим ему все то, о чем он попросит», — заявил президент.

Он добавил, что в Зимбабве ожидали его приезда 25 октября, однако из-за состояния здоровья возвращение на родину пришлось отложить на некоторое время. Мнангагва выразил надежду, что Мугабе прибудет в страну в конце ноября.

Роберт Мугабе ушел в отставку в конце ноября 2017 года. В своем прошении об отставке он указал, что принял данное решение для «обеспечения плавной передачи власти» в стране. Накануне его отставки парламент страны запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его от власти, так как Мугабе отказался уйти в отставку добровольно. Политический кризис в стране спровоцировали чистки в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF) по инициативе Мугабе.