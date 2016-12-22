На президентских выборах в Зимбабве победил действующий глава страны

На первых за почти 40 лет выборах в Зимбабве, в которых не принимал участие Роберт Мугабе, победил бывший глава спецслужб Эммерсон Мнангагва. Оппозиция отказалась признать объявленные ЦИК результаты

Эммерсон Мнангагва (Фото: Philimon Bulawayo / Reuters)

В Зимбабве огласили предварительные результаты президентских и парламентских выборов, которые прошли в понедельник, 30 июля. Главными соперниками в борьбе за пост главы государства были лидеры партий «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) и оппозиционного "Движения за демократические перемены" (MDC) — Эммерсон Мнангагва и Нельсон Чамиса. По данным ЦИК Зимбабве, Мнангагва в результате получил 50,8% голосов, а Чамиса - 44,3%.

Оглашение итогов президентского голосования несколько раз откладывалось. Оппозиционеры связали такую задержку с попытками Избирательного комитета Зимбабве (ZEC) повлиять на исход выборов, в которых, по убеждению Чамисы, он одержал победу. «ZEC Купить больше времени, чтобы повернуть вспять народную победу на президентских выборах. Эта стратегия рассчитана на то, чтобы подготовить Зимбабве к принятию фальшивых результатов», — возмутился лидер MDC в Twitter. «Мы набрали больше голосов и защитим свою победу!», — добавил он.

Сразу после оглашения результатов выборов оппозиция заявила, что отказывается признавать их. Одновременно ее представители были удалены полицией из ЦИК.

Что касается парламентских выборов, то, по данным ЦИК, ZANU-PF получила две-трети кресел в 210-местном законодательном органе страны.MDC в новом составе парламента достанется 40 мест, указывает Reuters.

В среду в центре Хараре, где сконцентрированы силы оппозиции, прошли массовые протесты. В ответ министр юстиции Зиямби Зиямби объявил о вводе в город армии с целью восстановить там «мир и порядок», передает Би-би-си. В результате столкновений толпы и военных погиб как минимум один человек. Сам Мнангагва призвал зимбабвийцев к порядку. «В этот важный момент я призываю всех воздержаться от провокационных действий и заявлений. Мы все должны продемонстрировать спокойствие и вести себя как взрослые», — написал лидер ZANUF-PF в Twitter.

За несколько дней до голосования разрыв между рейтингами Чамисы и Мнангагвы составлял три процента в пользу последнего.

Случаи, когда участники выборов отказывались признавать исход голосования для Африки нередки, сказал РБК профессор кафедры политических наук Университета Южной Африки Дирк Котце. Ранее это уже случалось в Зимбабве и Кении в 2008 году, а также в Кот-д'Ивуаре в 2010-м. Во всех случаях оглашение итогов привели к жестоким столкновениями. «Еще один важный фактор в контексте выборов в Зимбабве касается того, признает ли итоги голосования военное руководство страны, в руках которого сосредоточена реальная власть в государстве», — заявил Котце.

Впервые без Мугабе

Прошедшие в понедельник выборы — первые, в которых не принял участия бывший лидер ZANU-PF (1975-2017), премьер-министр (1980-1987) и президент (1987-2017) Роберт Мугабе. Он руководил Зимбабве в течение 37 лет до переворота в ноябре 2017 года, когда под давлением военных был вынужден уйти в отставку. Его сменил Мнангагва, бывший до шестого ноября прошлого года вице-президентом. На пресс-конференции в воскресенье, 29 июля, Мугабе назвал себя «дураком» за то, что верил Мнангагве, который «вступил в сговор с (главнокомандующим армии Константино — РБК) Чивенгой, чтобы меня свергнуть». Обвинив своего бывшего зама в узурпации власти, Мугабе признался, что желал бы победы Чамисы на выборах.

Во время правления Мугабе были изъяты земли у белых фермеров, оппонентов власти притесняли, на выборах, по данным международных наблюдателей, имели место махинации. Мнангагва обещал зимбабвийцам смягчить внутреннюю политику, превратив страну в «демократию нового типа» с процветающей экономикой. Отвечая на критику со стороны Мугабе, лидер ZANU-PF обвинил своего предшественника и Чамису в сговоре. «Очевидно, что Чамиса заключил сделку с Мугабе, а поэтому мы не можем больше доверять его (Чамисы — РБК) заявлениям о стремлении преобразить Зимбабве», — заявил Мнангагва. Сам Чамиса сказал, что «мы не выбираем каждого из тех, кто за нас голосует».

Крокодил меняет имидж

Мнангагва — один из самых опытных в стране политиков и известен своей кличкой «крокодил». Такое прозвище получил ее в 1960-х, когда возглавлял диверсионной отряд «Группа Крокодил», нападавший на силовиков и белых фермеров. Помимо прочего правозащитники и эксперты обвиняют нынешнего лидера ZANU-PF в этнических чистках народности матабеле в провинции Матабелеленд на западе страны в 1980-х, а также в атаках на оппозиционеров после выборов в 2008 году.

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В преддверии голосования Мнангагва пытался дистанцироваться от Мугабе. Стержнем своей кампании он сделал обещания о модернизации Зимбабве. «Мы преследуем цель попасть в перечень стран со средним уровнем доходов к 2030 году и делаем большие шаги, направленные на улучшение инфраструктуры», — пояснил лидер ZANU-PF в интервью телеканалу Sky News в четверг, 26 июля. «Зимбабве никогда уже не будет прежней», — подчеркнул он.

Мнангагва также заверил международных политиков и инвесторов в своей приверженности демократии. «Мы больше не станем прибегать к насилию, мы не раз говорили международному сообществу о намерении провести честные, свободные и прозрачные выборы», — уточнил Мнангагва в беседе со Sky News. Выступая на встрече стран БРИКС в пятницу, 27 июля, лидер Зимбабве кроме того упомянул о намерении искоренить коррупцию и создать в стране новые рабочие места.

Несмотря на участие Мнангагвы в репрессиях и экспроприации земель у белого населения (его численность в стране с 1975 года сократилась с 300 до 26 тыс.), перед нынешними выборами глава ZANU-PF ​попытался заручиться и их поддержкой. Он заявил: с ним во главе Зимбабве ждет «новая эра», где государство будет следовать принципу «верховенства закона».

В качестве доказательства серьезности своих намерений Мнангагва предложил тем белым фермерам, которые пострадали от отъема земель в 2000-х, но все равно остались жить в Зимбабве, аренду участков земли сроком на 99 лет. «Мы благодарны тем фермерам, кто принял решение не покидать страну», — сказал он. «Раса для нас не имеет никакого значения, и мы должны прекратить говорить о владении ферм в этом ключе. Белый фермер — это зимбабвийский фермер», — заверил лидер ZANU-PF.

Пастор от оппозиции

Главный оппонент Мнангагвы Нельсон Чамиса — юрист и пастор. Свою политическую карьеру он начал в качестве политического активиста еще в школе. Затем Чамиса участвовал в создании MDC — партии, которую возглавил в феврале 2018 года после смерти ее лидера Моргана Цвангираи. Последний был главным политическим оппонентом Мугабе и в 2008 году даже опередил его по количеству голосов в первом туре президентских выборов. На парламентских выборах в том же году ZANU-PF лишилась большинства в парламенте и была вынуждена заключить соглашение о коалиции с Цвангираи и MDC. В том правительстве национального единства Чамиса занял должность министра информации, связи и технологии, на которой пребывал с 2009 по 2013 год.

Нельсон Чамиса (Фото: Mike Hutchings / Reuters)

Как и Мнангагва, в преддверии дня голосования Чамиса стремился закрепить за собой статус кандидата, способного перевернуть страницу и победить коррупцию и бедность, которые расцвели во время правления Мугабе. Как указал лидер MDC, Мнангагва являлся «правой рукой» Мугабе целых 56 лет, еще со времен борьбы за независимость от Великобритании, а поэтому он должен нести ответственность за 90% неудач нынешней системы. «Он (Мнангагва — РБК) пытается убежать от себя, от своего прошлого, от 38 лет неудач, 38 лет разочарования, 38 лет некомпетентности и коррупции», — посетовал Чамиса в интервью газете The Standard в понедельник, 29 июля, имея в виду срок правления Мугабе и Мнангагвы.

В ходе своей кампании Чамиса пытался привлечь внимание молодежи, недовольной отсутствием рабочих мест, констатирует The Times. «Я молод, я энергичен, я целеустремлен, я также устал ждать, пока молодое поколение, у которого нет ни надежд, ни работы, получит возможность реализовать себя, не уезжая в другие страны», — сказал Чамиса журналистам после митинга перед сторонниками.

Предвыборные кампании Чамисы и Мнангагвы очень похожи, считает эксперт из Института Родса в Южной Африке Гифт Мвонзора. По его словам, до голосования оба кандидата в президенты обещали избирателям положить конец коррупции, привлечь больше инвестиций и создать новые рабочие места. Различие состоит лишь в том, какие свои сильные стороны Чамиса и Мнангагва пытались «продать электорату», написал Мвонзора в статье на портале The Conversation. Если Чамиса делал ставку прежде всего на свои ораторские способности, то Мнангагва — на свой опыт, пояснил Мвонзора.

Помимо прочего Чамиса и Мнангагва опираются на поддержку разных групп населения, сказал Дирк Котце. «Электорат ZANU-PF по большей части состоит из тех, кто разговаривает на местн​​ом языке шона и жителей севера и востока страны», — отметил он. «Ядерный электорат MDC более молодой и сконцентрирован в окрестностях таких городов, как Хараре, Булавайо, Гверу, а также в Матабелелэнде и юго-западе Зимбабве», — добавил Котце.