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СМИ узнали об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией
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СМИ узнали об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией
Война санкций, 07:23
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СМИ узнали об отказе США от сделки со связанной с Вексельбергом компанией
Связанная с Виктором Вексельбергом компания получила контракт на изготовление бомб для ВВС США на сумму $419,6 млн. Однако, узнав об «иностранном владельце» организации, американские военные решили от сделки отказаться
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Военно-воздушные силы США отказываются от контракта на изготовление противобункерных авиабомб на сотни миллионов долларов. К такому решению военные пришли после жалоб американских законодателей на то, что иностранная компания, с которой была заключена сделка, имеет связи с российским алюминиевым магнатом Виктором Вексельбергом (бизнесмен ​находится под санкциями США), сообщает отраслевое подразделение агентства BloombergBloomberg Government — со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо ВВС США.

Послание, как уточняет издание, датировано 30 августа. В нем американские военные, по информации Bloomberg Government, «по всей видимости, соглашаются с законодателями, которые утверждали, что заключение контракта с основанной в Чикаго компанией A. Finkl & Sons Co. (производит, обрабатывает и поставляет сталь для ковочных штампов, пресс-форм и свободной ковки для клиентов в США и по всему миру) неприемлемо из-за иностранного владения». Головная компания A. Finkl & Sons Co. — швейцарская Schmolz + Bickenbach, — согласно ее данным, как поясняет издание, связана с Вексельбергом.

«По этой причине 30 августа 2018 года ВВС отправили уведомление о прекращении [совместной] деятельности Finkl», — говорится в письме. Собираются ли теперь американские ВВС перезаключать контракт или повторно объявлять тендер, пока не известно, указывает Bloomberg Government.

О том, что по результатам предыдущего конкурса победу одержала именно Finkl, американские ВВС объявили 27 июня. Тогда же ведомство сообщило о заключении контракта на сумму $476,9 млн с компанией Superior Forge and Steel Corp. (Лима, штат Огайо). Для военных, согласно сделке, она должна была за первый год изготовить 300 бомб, а затем еще до 3,5 тыс. бомб в течение последующих четырех лет. Аналогичный, но меньший контракт, стоимостью $419,6 млн, тогда получила Finkl.

Вексельберг сократил долю в швейцарских активах из-за санкций США
Бизнес

Ее материнская компания, швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach AG, частично принадлежит Вексельбергу, замечает Bloomberg Government: по состоянию на 31 июля он через Liwet Holding AG владеет 11,34% компании и еще 1,25% — через Renova Innovation Technologies Ltd.

В мае в пресс-релизе Schmolz + Bickenbach AG, по информации издания, указывалось, что доля компании, принадлежащая Liwet и «Ренове», составляла 26,9%. Свою долю в швейцарских активах Вексельберг, как писал со ссылкой на представителя «Реновы» тогда Reuters, сократил из-за санкций США. Ценные бумаги Liwet Holding, через которую компания Вексельберга владела акциями высокотехнологичных европейских концернов, предприниматель согласился обменять на активы своих партнеров — Евгения Ольховика и Владимира Кремера.

Доля Вексельберга в сталелитейщике Schmolz + Bichenbach, как уточняли в «Ренове», на тот момент снизилась с 42 до 12,6%.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Виктор Вексельберг , ВВС США , контракт , Санкции
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