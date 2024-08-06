Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии

Это ответ на аналогичные действия Молдавии в отношении сотрудника посольства России в Кишиневе. Его выслали после того, как чиновника молдавского парламента и полицейского-пограничника обвинили в контактах с российским дипломатом

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Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства, сообщает МИД.

В ведомство вызвали временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару, ему вручили соответствующую ноту.

1 августа Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства. В МИД республики заявили, что решение было принято после получения информации и доказательств, которые свидетельствуют об осуществлении на территории республики дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил в контексте этой ситуации, что Кишинев хотел бы «разрушить двусторонние отношения» между странами.

Посла России в Молдавии вызвали в МИД после обысков в парламенте Политика

Незадолго до решения Молдавии о высылке российского дипломата главу юридического управления парламента страны Иону Крянгэ и сотрудника пограничной полиции, который работает в аэропорту, заподозрили в государственной измене и заговоре против республики, а также в контактах с российским дипломатом на этой почве.

В парламенте Молдавии в то же время прошли обыски. Прокуратура по борьбе с коррупцией и особым делам страны сообщила, что полицейский «действовал в личных интересах» и «поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая должна была быть использована против интересов Молдавии» начиная с 2023 года.

В российском посольстве заявления властей Молдавии назвали «дополнительным проявлением искусственно созданных антироссийских настроений» в стране.