Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии
Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника молдавского посольства, сообщает МИД.
В ведомство вызвали временного поверенного в делах Молдавии Александра Кетрару, ему вручили соответствующую ноту.
1 августа Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства. В МИД республики заявили, что решение было принято после получения информации и доказательств, которые свидетельствуют об осуществлении на территории республики дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.
Посол России в Молдавии Олег Васнецов заявил в контексте этой ситуации, что Кишинев хотел бы «разрушить двусторонние отношения» между странами.
Незадолго до решения Молдавии о высылке российского дипломата главу юридического управления парламента страны Иону Крянгэ и сотрудника пограничной полиции, который работает в аэропорту, заподозрили в государственной измене и заговоре против республики, а также в контактах с российским дипломатом на этой почве.
В парламенте Молдавии в то же время прошли обыски. Прокуратура по борьбе с коррупцией и особым делам страны сообщила, что полицейский «действовал в личных интересах» и «поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая должна была быть использована против интересов Молдавии» начиная с 2023 года.
В российском посольстве заявления властей Молдавии назвали «дополнительным проявлением искусственно созданных антироссийских настроений» в стране.
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