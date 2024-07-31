Спецслужбы Молдавии провели обыски в парламенте

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Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) и Служба информации и безопасности (СИБ) провели обыски в здании парламента Молдавии. Об этом сообщила Deschide.MD со ссылкой на пресс-секретаря Службы информации и безопасности Даниэлу Мынзат.

«При координации PCCOCS проводятся специальные меры в рамках уголовного дела. Подробности мы сообщим позже», — сказала Мынзат.

По данным молдавской газеты KP.MD, проверяют кабинет главы юридического департамента парламента Иона Крянгэ.

В издании уточнили, что информация пока носит неофициальный характер.

По данным NewsMaker, обыск проводят по делу об измене родине, сообщил пресс-секретарь PCCOCS Эмиль Гайтур.

На 31 июля было назначено последнее пленарное заседание весенне-летней сессии парламента.