Спецслужбы Молдавии провели обыски в парламенте
Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам (PCCOCS) и Служба информации и безопасности (СИБ) провели обыски в здании парламента Молдавии. Об этом сообщила Deschide.MD со ссылкой на пресс-секретаря Службы информации и безопасности Даниэлу Мынзат.
«При координации PCCOCS проводятся специальные меры в рамках уголовного дела. Подробности мы сообщим позже», — сказала Мынзат.
По данным молдавской газеты KP.MD, проверяют кабинет главы юридического департамента парламента Иона Крянгэ.
В издании уточнили, что информация пока носит неофициальный характер.
По данным NewsMaker, обыск проводят по делу об измене родине, сообщил пресс-секретарь PCCOCS Эмиль Гайтур.
На 31 июля было назначено последнее пленарное заседание весенне-летней сессии парламента.
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