Молдавия вышлет российского дипломата после обысков в парламенте
Сотрудника российского посольства в Молдавии объявили персоной нон грата в стране, об этом заявил посол России в республике Олег Васнецов, передает Stiri.md. Он должен покинуть государство в ближайшие дни.
В МИД Молдавии заявили, что решение было принято после получения информации и доказательств, которые свидетельствуют об осуществлении на территории республики дипломатом деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.
По словам Васнецова, Кишинев хотел бы «разрушить двусторонние отношения» между Россией и Молдавией.
Накануне сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (SIS) и прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS) провели обыски в здании молдавского парламента. На 31 июля было назначено последнее пленарное заседание весенне-летней сессии парламента.
Тогда же двух чиновников — главу юридического управления парламента Иону Крянгэ и сотрудника Пограничной полиции, который работает в аэропорту — задержали на 72 часа. Их подозревают в государственной измене и заговоре против Молдавии, а также в контактах с российским дипломатом в этих целях.
«Он действовал в личных интересах. Чиновник поддерживал контакт с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая должна была быть использована против интересов Молдавии. Это происходило начиная с 2023 года», — рассказывали в пресс-службе PCCOCS о мотивах задержания полицейского.
«Мы считаем подобные инсинуации дополнительным проявлением искусственно созданных антироссийских настроений в Молдавии», заявили в российском посольстве. По данным дипмиссии, контекст происходящего связан с избирательными процессами и «попытками определенных сил использовать «тему шпионажа» в предвыборной борьбе».
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