Посла России в Молдавии вызвали в МИД после обысков в парламенте

Накануне молдавские правоохранители задержали главу юридического управления парламента и сотрудника Пограничной полиции. Их подозревают в госизмене

Олег Васнецов (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики, передает телеканал Moldova 1.

Решение было принято после того, как накануне два молдавских чиновника были задержаны на 72 часа. Это произошло после того, как сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (SIS) и прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS) провели обыски, в том числе в здании Законодательного собрания. Чиновников подозревают в государственной измене.

Спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что речь идет об Ионе Крянгэ, главе юридического управления парламента. Также в деле фигурирует сотрудник Пограничной полиции, который работает в аэропорту, пишет Moldova 1.

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На 31 июля было назначено последнее пленарное заседание весенне-летней сессии молдавского парламента.