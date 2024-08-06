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Военная операция на Украине ,  
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В Грузии заявили о требовании ЕС отправить наемников на Украину

Папуашвили: ЕС требовал ввести санкции и отправить наемников на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Власти Грузии после начала спецоперации на Украине осудили действия Москвы, однако санкции не вводили. По словам спикера парламента республики, в ЕС пытались «втянуть нас в войну»: требовали отправки наемников и введения санкций
Фото: Ivan Antypenko / Reuters
Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Представители ЕС требовали от Грузии организованной отправки наемников на Украину и введения антироссийских санкций, заявил на брифинге спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

«Партия «Единое национальное движение» (основана экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. — РБК) утверждала, что мы должны были отправить наемников на Украину и ввести санкции против России. В «Грузинской мечте» отвечали, что это втянет нас в войну. Подобные заявления делали и европейцы, они всячески пытались втянуть нас в войну с Россией, требовали отправки наемников на Украину и введения санкций против России», — сказал Папуашвили (цитата по «Sputnik Грузия»).

Спикер парламента отметил, что международная помощь все чаще рассматривается как инструмент давления и используется рядом стран для достижения политических целей. Он также раскритиковал представителей «Единого национального движения», отметив, что власть им нужна только «для выполнения иностранных заказов».

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Фото:Алина Смутко / Reuters

Власти Грузии после начала российской спецоперации на Украине осудили действия Москвы, однако санкции против России не вводили. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отмечал, что не допустит втягивания страны в конфликт на Украине. «Была прямая попытка [в Грузии] организовать отправку добровольцев для участия в конфликте, она не была достигнута, и за этим последовал этот очень печальный шаг», — рассказывал он.

На Украине против российских войск действует подразделение «Грузинский национальный легион» (в России признано террористическим и запрещено), состоящее в большинстве из грузинских добровольцев. Члены легиона, по данным ФСБ, также причастны к организации диверсий и терактов на территории России. Сейчас легион считается наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку, указали в спецслужбе.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев называл иностранных наемников на Украине законными целями для российских войск. О том, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, также говорил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. «Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, — уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения», — подчеркивал генерал.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Грузия наемники Военная операция на Украине санкции
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