Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на мирную инициативу Путина

Шойгу: реакции на мирные предложения Путина от Украины не поступало

От Киева не поступало реакции на предложенные Путиным условия для начала переговоров, заявил Шойгу. В них входит признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России

Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

От Киева не поступило реакции на озвученные российским президентом Владимиром Путиным в середине июня условия для переговоров, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу журналистам.

По его мнению, говорить о таких форматах, как прошедшая в Швейцарии конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенной Киевом «формуле мира» и других бессмысленно. «Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — объяснил Шойгу.

14 июня Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, отказ Киева от стремления в НАТО и снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом, которому нельзя доверять.

На следующий день начался мирный саммит в Швейцарии, по итогам которого более 80 стран-участниц подписали совместное коммюнике. На конференции обсуждались три пункта из «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен по формуле «всех на всех» и возвращение вывезенных в Россию украинских детей.

Россию на саммит не пригласили, чтобы она не сорвала обсуждение, говорил Зеленский, но допускал участие Москвы во втором саммите мира. Российские власти сочли мероприятие бесперспективным.

В Киеве говорили, что готовы к переговорам с Москвой, но «на условиях, опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Зеленский заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева.