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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на мирную инициативу Путина

Шойгу: реакции на мирные предложения Путина от Украины не поступало
Сюжет
Военная операция на Украине
От Киева не поступало реакции на предложенные Путиным условия для начала переговоров, заявил Шойгу. В них входит признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

От Киева не поступило реакции на озвученные российским президентом Владимиром Путиным в середине июня условия для переговоров, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу журналистам.

По его мнению, говорить о таких форматах, как прошедшая в Швейцарии конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенной Киевом «формуле мира» и других бессмысленно. «Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — объяснил Шойгу.

14 июня Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, отказ Киева от стремления в НАТО и снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом, которому нельзя доверять.

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Владимир Зеленский

На следующий день начался мирный саммит в Швейцарии, по итогам которого более 80 стран-участниц подписали совместное коммюнике. На конференции обсуждались три пункта из «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен по формуле «всех на всех» и возвращение вывезенных в Россию украинских детей.

Россию на саммит не пригласили, чтобы она не сорвала обсуждение, говорил Зеленский, но допускал участие Москвы во втором саммите мира. Российские власти сочли мероприятие бесперспективным.

В Киеве говорили, что готовы к переговорам с Москвой, но «на условиях, опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Зеленский заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева. 

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Сергей Шойгу Владимир Путин Владимир Зеленский условия мирное урегулирование переговоры
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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