Шойгу заявил об отсутствии реакции Киева на мирную инициативу Путина
От Киева не поступило реакции на озвученные российским президентом Владимиром Путиным в середине июня условия для переговоров, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу журналистам.
По его мнению, говорить о таких форматах, как прошедшая в Швейцарии конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине, предложенной Киевом «формуле мира» и других бессмысленно. «Потому что переговоры без главного переговорщика — это выглядит не очень понятно», — объяснил Шойгу.
14 июня Путин назвал условия для прекращения огня и начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, отказ Киева от стремления в НАТО и снятие санкций. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом, которому нельзя доверять.
На следующий день начался мирный саммит в Швейцарии, по итогам которого более 80 стран-участниц подписали совместное коммюнике. На конференции обсуждались три пункта из «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен по формуле «всех на всех» и возвращение вывезенных в Россию украинских детей.
Россию на саммит не пригласили, чтобы она не сорвала обсуждение, говорил Зеленский, но допускал участие Москвы во втором саммите мира. Российские власти сочли мероприятие бесперспективным.
В Киеве говорили, что готовы к переговорам с Москвой, но «на условиях, опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Зеленский заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева.
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