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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о подготовке базы для окончания конфликта в этом году

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Украина имеет «непоколебимую цель — подготовить реальный фундамент для справедливого окончания этой войны уже в этом году», написал в своем X президент страны Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, Киев продолжает работать над реализацией «формулы мира». 

Президент России Владимир Путин ранее предложил условия России для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум.

Материал дополняется.

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