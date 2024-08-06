Зеленский заявил о подготовке базы для окончания конфликта в этом году

Владимир Зеленский (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Украина имеет «непоколебимую цель — подготовить реальный фундамент для справедливого окончания этой войны уже в этом году», написал в своем X президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Киев продолжает работать над реализацией «формулы мира».

Президент России Владимир Путин ранее предложил условия России для начала переговоров, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский расценил эту инициативу как ультиматум.

Материал дополняется.