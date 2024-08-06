ТАСС узнал о попытках ВСУ прорвать окружение около Нью-Йорка в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать окружение на востоке села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) на горловском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На востоке Нью-Йорка противник в окружении», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные пытаются выйти оттуда.
Источник также сообщил о больших потерях ВСУ.
Накануне ТАСС узнал, что в окружение попали подразделения как минимум трех бригад ВСУ на покровском направлении в селе Желанное Донецкой народной республики (ДНР). Попытки ВСУ исправить свое положение с помощью беспилотников успешно пресекают российские системы радиоэлектронной борьбы, отметили в силовых структурах.
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