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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о попытках ВСУ прорвать окружение около Нью-Йорка в Донбассе

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать окружение на востоке села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) на горловском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На востоке Нью-Йорка противник в окружении», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные пытаются выйти оттуда.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Источник также сообщил о больших потерях ВСУ.

Накануне ТАСС узнал, что в окружение попали подразделения как минимум трех бригад ВСУ на покровском направлении в селе Желанное Донецкой народной республики (ДНР). Попытки ВСУ исправить свое положение с помощью беспилотников успешно пресекают российские системы радиоэлектронной борьбы, отметили в силовых структурах.

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