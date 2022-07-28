В Херсонской и Запорожской областях появились временные управления МВД

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Временные управления МВД России созданы на территориях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под российским контролем, сотрудники полиции ведут борьбу с проявлениями экстремизма, организована работа по выдаче российских паспортов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сотрудники временных подразделений <...> приступили к охране общественного порядка на улицах городов, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-разыскных мероприятий и следственной работе, оказывается помощь в формировании местных ОВД. Организована постоянная выдача населению российских паспортов. Ведется борьба с проявлениями экстремизма», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что территориальные органы пока находятся только на стадии формирования.

О создании центров получения российских паспортов в Херсонской области стало известно еще в мае. В июне такие центры появились в Запорожской области, часть которой находится под контролем российских войск.