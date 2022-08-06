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Минобороны сообщило об уничтожении аэромобильной бригады ВСУ под Херсоном

Российские военные уничтожили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады украинских вооруженных сил в районе села Белогорка в Херсонской области, в результате погибли более 400 бойцов, сообщает Минобороны России.

«В районе населенного пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС РФ и огнем артиллерийских подразделений поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием российских Воздушно-космических сил по боевым позициям 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районах сел Андреевка, Лозовое и Долговое в Херсонской области уничтожено более 70 украинских бойцов, еще около 150 получили ранения.

Также в селе Выводово Днепропетровской области ударом ВКС по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» российские военные уничтожили более 80 «иностранных наемников» и 11 единиц специальной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Села Андреевка, Белогорка, Долговое и Лозовое находятся у границы Херсонской области с Николаевской. Село Выводово расположено рядом с границей Днепропетровской и Запорожской областей, в 23 км от административного центра Запорожье, который контролируется Киевом.

Как сообщало Минобороны, Херсонская область и часть территории Запорожской находятся под полным контролем российских военных. В апреле в регионах создали военно-гражданские администрации. На этих территориях работает российская связь, введен в оборот рубль. Регионы планируют осенью провести референдум о присоединении к России.

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