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МИД КНДР назвал проявлением враждебности визит Пелоси на границу Корей

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи является очередным проявлением враждебной политики Вашингтона, заявил директор департамента печати и информации МИД КНДР Чо Ён Сам.

«Пелоси вместе с властями Южной Кореи говорила о «сильных расширенных средствах сдерживания» в ответ на «угрозу со стороны Северной Кореи» и даже посетила Объединенную зону безопасности Пханмунджом. Это свидетельствует о враждебной по отношению к КНДР политике нынешней американской администрации», — сказал дипломат.

По его словам, Пелоси — «худший разрушитель мира и стабильности на планете». «США придется заплатить за проблемы, которые она вызвала там, где побыла», — заключил Чо Ён Сам.

Нэнси Пелоси холодно встретили в Южной Корее после визита на Тайвань
Политика
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

Пелоси посетила демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей в рамках своего азиатского турне 3 августа. Эта территория, которую также называют объединенной зоной безопасности, совместно контролируется возглавляемым США командованием ООН и Северной Кореей.

Пелоси также планировала посетить деревню Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, ставший окончанием Корейской войны. Визит в эту зону должен был стать знаковым событием, однако в СМИ так и не появились ни фотографии политика в Пханмунджоме, ни цитаты из ее выступления перед американскими военными. Кроме этого, после эскалации на Тайване Пелоси не была лично принята президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

На Тайвань Пелоси прилетела не смотря на все предостережения Пекина о последствиях данного шага. После приземления ее самолета в Тайбэе китайские войска начали учения со стрельбами у берегов Тайваня, а также объявили о масштабных учениях вокруг всего острова с 4 по 7 августа.

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