Блинкен: США остаются привержены договору об обороне с Филиппинами на фоне учений КНР

Блинкен напомнил о договоре об обороне с Филиппинами на фоне учений КНР

По словам политика, отношения между двумя странами являются «экстраординарными», а нынешняя ситуация доказывает важность договора об обороне между странами

Фото: Mika Savolainen / EPA / ТАСС

Соединенные Штаты и Филиппины на фоне учений КНР около Тайваня остаются привержены договору о совместной обороне. Об этом по итогам саммита АСЕАН в Камбодже заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

По его словам, отношения между двумя странами являются «экстраординарными», а нынешняя геополитическая обстановка показывает, насколько важны оборонные договоренности двух стран.

Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами был подписан в 1951 году. Документ восемь статей, однако основное содержание сводится к следующему: если одна из сторон договора подвергнется агрессии со стороны третьей державы, другая сторона договора должна оказать ей военную помощь

Обстановка в регионе накалилась из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, о недопустимости которого неоднократно заявляли власти Китая. Выйдя из самолета в Тайбэе, спикер палаты представителей США первым делом заявила, что главная цель американской делегации — поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня. 3 августа политик покинула страну.

На этом фоне 4 августа Китай начал масштабные военные учения, которые должны продлиться до воскресенья. В их рамках пройдут боевые стрельбы в водах и воздушном пространстве практически вокруг всего Тайваня. Воздушное пространство и судоходство в местах проведения учений будут закрыты. Также министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности властей КНР креплять стратегическое сотрудничество с Россией.