Глава Минфина Украины заявил о разногласиях в ЕС по поддержке Киева

По словам главы Минфина Украины, после начала спецоперации «Европа была единой», однако сейчас взгляды на финансовую поддержку Украины разнятся. Из €9 млрд Украина может получить €1 млрд, после чего наступит пауза, допустил он

Сергей Марченко (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

У стран ЕС нет единого мнения по поводу помощи Украине на €9 млрд, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Corriere della Sera.

«Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере €9 млрд, но что мы видим на данный момент? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия», — пояснил Марченко.

По его мнению, в первые месяцы после начала российской спецоперации «Европа была единой», а «сейчас мы видим разные взгляды на то, как поддержать Украину». «Некоторые правительства не готовы поддержать Украину такой суммой», — сказал он.

По словам Марченко, только оружия и военной помощи Украине недостаточно. Министр увидел в этом признак того, что «Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали», однако выразил понимание, отметив, что страны ЕС страдают от высоких цен на газ.

Ранее Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что предоставление Украине пакета помощи на €9 млрд блокирует Германия. Он предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств, крупнейшим гарантом еврооблигаций является Берлин. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер недоволен тем, что Брюссель прибегает к общеевропейскому долгу ради Украины, отмечало издание. Глава немецкого Минфина согласился только с первым траншем в €1 млрд.

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Европейский совет одобрил выделение Украине дополнительной помощи в размере €9 млрд в конце июня. Средства планировалось выделить в этом году, в итоговом документе говорилось, что ЕС подтверждает «твердую поддержку» Украины и продолжить оказывать ей экономическую, финансовую и гуманитарную помощь.

