Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Роструд привлечет искусственный интеллект к сервису поиска роботы Технологии и медиа, 03:48 СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза Бизнес, 03:34 Трамп усомнился в причинах взрыва в Бейруте Общество, 03:01 Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду» Политика, 02:37 Депутаты от ЛДПР предложили платить некоторым безработным по ₽10 тыс. Общество, 02:32 Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине Политика, 01:33 Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах Политика, 01:30 На детской площадке в Астрахани ребенка насмерть задавила бетонная плита Общество, 01:15 СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей Бизнес, 01:01 В ОНК сообщили о попытке захвата офиса в Москве Общество, 00:30 Власти Петербурга оценили готовность ко второму этапу снятия ограничений Общество, 00:17 Более половины девелоперов заявили о планах перенести ввод недвижимости Бизнес, 00:00 Структура «Росатома» наняла в США лоббистов для сохранения урановых квот Политика, 00:00 Как выбрать онлайн-курс и действительно его закончить Экономика образования, 00:00 
Политика ,  
0 

Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду»

В докладе говорится, что Россия использует финансируемые государством СМИ, аккаунты в соцсетях, глобальную торговлю для создания «вредоносного контента» и «иллюзии доверия»
Здание госдепартамента США
Здание госдепартамента США (Фото: JIM LO SCALZO / ИТАР-ТАСС / EPA)

Госдепартамент США опубликовал специальный доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».

Доклад подготовлен Центром глобального взаимодействия (GEC) американского внешнеполитического ведомства. Его авторы выделяют пять основных «опор российской пропаганды»:

  • Официальные правительственные коммуникации (Кремль, МИД, официальные правительственные аккаунты в соцсетях);
  • Глобальное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социо-культурные институты);
  • Культивация подручных ресурсов (ориентированная на Россию глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации);
  • Использование социальных сетей в качестве оружия;
  • Дезинформация в киберпространстве.

США объявили грант на «разоблачение дезинформации здравоохранения» России
Политика
Фото: Терещенко Михаил / РИА Новости

В докладе подробно описываются схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров дезинформации, в том числе, приводятся заголовки российских СМИ.

В аннотации к докладу Россия называется «главной угрозой» с точки зрения зарубежной пропаганды. На Кремль авторы документа возлагают «прямую ответственность за культивирование» системы пропаганды и дезинформации.

Госдепартамент заявил, что правительство США вместе со своими союзниками «не будет сидеть сложа руки, пока Россия злоупотребляет современными формами коммуникации».

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Госдеп обвинил Россию в дезинформации по вирусу и вмешательстве в Ливии
Политика
<p>Государственный департамент США</p>

В мае Госдепартамент США объявил грант на $250 тыс. на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Средства направлены на разработку доклада о том, как Россия и СССР проводили «кампании по дезинформации, связанных со здоровьем».

В российском посольстве объявление гранта назвали попытками США перенести вину на внешнего врага, вместо того, чтобы объединить усилия для борьбы с глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

В конце июля агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника во властных структурах США сообщало, что Москва распространяет ориентированные на американскую аудиторию фейки о COVID-19 в преддверии президентских выборов.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, Россия, Госдепартамент, пропаганда
Материалы по теме
США объявили грант на «разоблачение дезинформации здравоохранения» России
Политика
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Политика
В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter