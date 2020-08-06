Госдепартамент США систематизировал «российскую пропаганду»
Госдепартамент США опубликовал специальный доклад «Основы дезинформации и пропаганды России», в котором систематизировал российскую «дезинформационную и пропагандистскую экосистему».
Доклад подготовлен Центром глобального взаимодействия (GEC) американского внешнеполитического ведомства. Его авторы выделяют пять основных «опор российской пропаганды»:
- Официальные правительственные коммуникации (Кремль, МИД, официальные правительственные аккаунты в соцсетях);
- Глобальное вещание, финансируемое государством (государственные СМИ, нацеленные на отечественную и зарубежную аудиторию и международные социо-культурные институты);
- Культивация подручных ресурсов (ориентированная на Россию глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации);
- Использование социальных сетей в качестве оружия;
- Дезинформация в киберпространстве.
В докладе подробно описываются схемы взаимодействия этих типов пропаганды для повышения «вредоносного контента» и создания «иллюзии доверия». В качестве примеров дезинформации, в том числе, приводятся заголовки российских СМИ.