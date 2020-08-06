Структура «Росатома» наняла в США лоббистов для сохранения урановых квот

Почему Tenex понадобился лоббист
Соглашение, которое потребовало привлечение консультантов, действует до конца 2020 года. Действующий режим поставок российской урановой продукции в США ограничен определенными квотами (в последний раз они были определены в 2008 году). Если до 5 октября стороны не договорятся о продлении соглашения, то Министерство торговли США сможет ввести импортные пошлины на поставки урановой продукции из России — такой сценарий, в частности, поддерживают местные производители урана. Из опубликованного Thomson Reuters конференс-колла производителя урана Cameco Corp следует, что министерство торговли США заинтересовано в продлении соглашения до 2040 года и снижении зависимости от российских поставок. В декабре 2019 года в Минторг делал предварительный вывод о том, что «Росатом» и его «дочки» придерживаются положений договора.
«В связи с этой активностью [переговоров о продлении], Sidley Austil предоставит [Tenex] консультации юридического и стратегического характера и может взаимодействовать со структурами исполнительной ветви власти и конгрессом по поводу [...] возможных условий продления соглашения о приостановке [антидемингового расследования]», — объясняется суть задач для консультантов в опубликованных документах. Американская компания получает право заниматься лоббизмом, а также распространением материалов, касающихся темы импорта урана из России и возможных условий соглашения о продлении договора, уточняется в документах.
Кто и за сколько будет представлять интересы Tenex
Sidley Austin, как указано на сайте компании, работает более 150 лет и представляет интересы компаний из различных секторов в 15 странах. В энергетике компания представляет интересы клиентов, в том числе в федеральной комиссии по регулированию энергетики.
Ожидается, что стоимость часа работы консультантов в интересах Tenex составит от $945 до $1275, указано в документах. Заказчик также оплатит расходы юристов в ходе их деятельности и предоставит компании аванс в $25 тыс. В Tenex отказались комментировать информацию о привлечении американских юристов.
В документах отмечается, что Tenex может прибегать к помощи других консультантов помимо Sidley Austin. Ранее «дочка» «Росатома» пользовалась услугами лоббистов — в частности, компаний Cassidy & Associates и APCO Worldwide. Американская дочка «Росатома» — TENAM Corporation — привлекала политтехнолога Джона Уивера для борьбы с возможным ужесточением антироссийских санкций.
Как Tenex работает в США и кто выступает против этого
В отчете Tenex за 2018 год говорится, что компания поставила урановую продукцию 19 американским заказчикам на сумму $800 млн. В структуре продаж Tenex на американский регион в прошлом году пришлось 47,1% заказов. В настоящий момент «дочка» «Росатома» поставляет в США до 20% от всего потребления страной урана в соответствии с соглашением.
В 2018 году американские производители урана Ur-Energy и Energy Fuels направили петицию в Минторг США с просьбой ограничить закупки урана за рубежом, в том числе из России. Они указали, что в 2017 году производство урана в США упало до исторических минимумов. Ur-Energy и Energy Fuels, которые называют себя крупнейшими урановыми производителями в стране, просили Минторг провести расследование по статье закона о расширении торговли (ст. 232 в Trade Expansion Act), который позволяет президенту без консультации с конгрессом ограничить импорт любого товара, если будет установлено, что он представляет угрозу национальной безопасности.
Но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны. Глава государства заявил, что не согласен с выводами Минторга США о том, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности. Как тогда отметил Трамп, вопрос требует более глубокого изучения и «более полного анализа аспектов национальной безопасности применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива».