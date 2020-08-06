Структура «Росатома» наняла в США лоббистов для сохранения урановых квот

«Технабэкспорт» привлек американскую юридическую фирму Sidley Austin для переговоров с Минторгом США по продлению соглашения о поставках российской урановой продукции. Если его не продлят до 5 октября, США введут импортные пошлины

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Техснабэкспорт» (торговая марка Tenex), входящее в госкорпорацию «Росатом», привлекло базирующуюся в Чикаго американскую юридическую компанию Sidley Austin для оказания консалтинговых услуг, следует из раскрытия информации в базе данных американского Минюста по закону FARA (о регистрации иностранных агентов).

В задачах консультантов — вопросы, связанные с продлением Соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении урана из России. Этот документ был подписан Россией и США в 1992 году: Россия и страны бывшего СССР согласились ограничить экспорт обогащенного урана в США, а Вашингтон, в свою очередь, приостановил начатое в 1991 году антидеминговое расследование в отношении СССР, а потом России и стран бывшего СССР.

В Tenex отказались комментировать информацию о привлечении американских юристов. РБК направил запрос в Sidley Austin.