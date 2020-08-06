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Политика ,  
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Структура «Росатома» наняла в США лоббистов для сохранения урановых квот

«Технабэкспорт» привлек американскую юридическую фирму Sidley Austin для переговоров с Минторгом США по продлению соглашения о поставках российской урановой продукции. Если его не продлят до 5 октября, США введут импортные пошлины
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Техснабэкспорт» (торговая марка Tenex), входящее в госкорпорацию «Росатом», привлекло базирующуюся в Чикаго американскую юридическую компанию Sidley Austin для оказания консалтинговых услуг, следует из  раскрытия информации в базе данных американского Минюста по закону FARA (о регистрации иностранных агентов).

В задачах консультантов — вопросы, связанные с продлением Соглашения о приостановке антидемпингового расследования в отношении урана из России. Этот документ был подписан Россией и США в 1992 году: Россия и страны бывшего СССР согласились ограничить экспорт обогащенного урана в США, а Вашингтон, в свою очередь, приостановил начатое в 1991 году антидеминговое расследование в отношении СССР, а потом России и стран бывшего СССР.

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Фото: Иван Шитов / ТАСС

В Tenex отказались комментировать информацию о привлечении американских юристов. РБК направил запрос в Sidley Austin.

Почему Tenex понадобился лоббист

Соглашение, которое потребовало привлечение консультантов, действует до конца 2020 года. Действующий режим поставок российской урановой продукции в США ограничен определенными квотами (в последний раз они были определены в 2008 году). Если до 5 октября стороны не договорятся о продлении соглашения, то Министерство торговли США сможет ввести импортные пошлины на поставки урановой продукции из России — такой сценарий, в частности, поддерживают местные производители урана. Из опубликованного Thomson Reuters конференс-колла производителя урана Cameco Corp следует, что министерство торговли США заинтересовано в продлении соглашения до 2040 года и снижении зависимости от российских поставок. В декабре 2019 года в Минторг делал предварительный вывод о том, что «Росатом» и его «дочки» придерживаются положений договора.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

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«В связи с этой активностью [переговоров о продлении], Sidley Austil предоставит [Tenex] консультации юридического и стратегического характера и может взаимодействовать со структурами исполнительной ветви власти и конгрессом по поводу [...] возможных условий продления соглашения о приостановке [антидемингового расследования]», — объясняется суть задач для консультантов в опубликованных документах. Американская компания получает право заниматься лоббизмом, а также распространением материалов, касающихся темы импорта урана из России и возможных условий соглашения о продлении договора, уточняется в документах.

Кто и за сколько будет представлять интересы Tenex

Sidley Austin, как указано на сайте компании, работает более 150 лет и представляет интересы компаний из различных секторов в 15 странах. В энергетике компания представляет интересы клиентов, в том числе в федеральной комиссии по регулированию энергетики.

Ожидается, что стоимость часа работы консультантов в интересах Tenex составит от $945 до $1275, указано в документах. Заказчик также оплатит расходы юристов в ходе их деятельности и предоставит компании аванс в $25 тыс. В Tenex отказались комментировать информацию о привлечении американских юристов.

В документах отмечается, что Tenex может прибегать к помощи других консультантов помимо Sidley Austin. Ранее «дочка» «Росатома» пользовалась услугами лоббистов — в частности, компаний Cassidy & Associates и APCO Worldwide. Американская дочка «Росатома» — TENAM Corporation — привлекала политтехнолога Джона Уивера для борьбы с возможным ужесточением антироссийских санкций.

Как Tenex работает в США и кто выступает против этого

В отчете Tenex за 2018 год говорится, что компания поставила урановую продукцию 19 американским заказчикам на сумму $800 млн. В структуре продаж Tenex на американский регион в прошлом году пришлось 47,1% заказов. В настоящий момент «дочка» «Росатома» поставляет в США до 20% от всего потребления страной урана в соответствии с соглашением.

Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США
Экономика
Фото: Rick Bowmer / AP

В 2018 году американские производители урана Ur-Energy и Energy Fuels направили петицию в Минторг США с просьбой ограничить закупки урана за рубежом, в том числе из России. Они указали, что в 2017 году производство урана в США упало до исторических минимумов. Ur-Energy и Energy Fuels, которые называют себя крупнейшими урановыми производителями в стране, просили Минторг провести расследование по статье закона о расширении торговли (ст. 232 в Trade Expansion Act), который позволяет президенту без консультации с конгрессом ограничить импорт любого товара, если будет установлено, что он представляет угрозу национальной безопасности.

Но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны. Глава государства заявил, что не согласен с выводами Минторга США о том, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности. Как тогда отметил Трамп, вопрос требует более глубокого изучения и «более полного анализа аспектов национальной безопасности применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива».

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Росатом, США, Россия - США, лоббисты, уран
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