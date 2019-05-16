Американского лоббиста наняли для борьбы с антироссийскими санкциями

Компания TENAM Corporation — американская «дочка» внешнеторгового подразделения корпорации «Росатом» — наняла политтехнолога Джона Уивера для борьбы с возможным ужесточением антироссийских санкций, утверждает издание Politico. Уивер, который уже зарегистрировался в качестве иностранного агента, получит за полгода работы $350 тыс.

Politico указывает, что пока непонятно, с какими именно санкциями должен бороться Уивер. Возможно, речь идет о февральском законопроекте сенаторов Линдси Грэма и Боба Менендеса, где говорится в том числе об ограничениях на импорт в США российского урана.

Уивер в течение многих лет работал на членов Республиканской партии США. В частности он был советником покойного сенатора Джона Маккейна, а во время предвыборной кампании 2016 года помогал Джону Кейсику.