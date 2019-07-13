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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США
Президент не согласился с выводами Минторга о том, что импорт урана из-за рубежа, в том числе из России, угрожает нацбезопасности. Ранее американские энергетические компании призывали ввести квоту для отечественных производителей
Фото: Rick Bowmer / AP

Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.

В документе глава государства заявил, что не согласен с выводами Минторга США о том, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности. Трамп указал, что они вызывают «значительную обеспокоенность» и требуют более глубокого изучения вопроса. По его словам, в настоящий момент «необходим более полный анализ аспектов национальной безопасности применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива».

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По данным на 2017 год, доля произведенного внутри страны урана в топливе для гражданских ядерных реакторов составляла 7%. Остальная его часть поставляется из Канады, Австралии, Казахстана и России.

В июле 2018 года Минторг США начал расследование после того, как компании Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. призвали правительство установить лимит на количество урана, поставляемого в США из-за границы.

Компании пожаловались, что в 2017 году производство урана в США упало до исторических минимумов. Производство закиси-окиси урана в Соединенных Штатах в 2017 году сократилось на 38% — до 1,8 млн фунтов (816 т), причиной стали закупки этого сырья у иностранных компаний. В качестве меры поддержки отрасли компании предложили ввести квоту, которая зарезервирует 25% для американских производителей, а также обязать энергокомпании и агентства покупать американский уран.

В настоящий момент «дочка» «Росатома» Tenex может поставлять в США до 20% импортируемого в страну урана в соответствии с соглашением американского Минторга и российской компании. Ur-Energy и Energy Fuels опасались, что после завершения действия соглашения в 2020 году Россия сможет нарастить поставки.

В отчете Tenex за 2018 год говорится, что компания поставила урановую продукцию 19 американским заказчикам на сумму $800 млн. В структуре продаж Tenex на американский регион в прошлом году пришлось 47,1% заказов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: уран, энергетика, Дональд Трамп
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