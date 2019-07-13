Трамп отказался вводить квоты на производство урана в США

Президент не согласился с выводами Минторга о том, что импорт урана из-за рубежа, в том числе из России, угрожает нацбезопасности. Ранее американские энергетические компании призывали ввести квоту для отечественных производителей

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Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана внутри страны, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на подписанный им меморандум.

В документе глава государства заявил, что не согласен с выводами Минторга США о том, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности. Трамп указал, что они вызывают «значительную обеспокоенность» и требуют более глубокого изучения вопроса. По его словам, в настоящий момент «необходим более полный анализ аспектов национальной безопасности применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива».

По данным на 2017 год, доля произведенного внутри страны урана в топливе для гражданских ядерных реакторов составляла 7%. Остальная его часть поставляется из Канады, Австралии, Казахстана и России.

В июле 2018 года Минторг США начал расследование после того, как компании Energy Fuels Inc. и Ur-Energy Inc. призвали правительство установить лимит на количество урана, поставляемого в США из-за границы.