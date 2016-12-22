Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана

Американские производители урана попросили власти защитить их от захвата рынка урана иностранными компаниями, в том числе из России, получающими госсубсидии. Они предлагают обязать федеральные компании покупать уран внутри страны

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Американские производители урана Ur-Energy и Energy Fuels направили петицию в Минторг США, в которой просят ограничить закупки урана за рубежом, в том числе в России.

Они жалуются, что в 2017 году производство урана в США упало до исторических минимумов. По данным управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США, производство закиси-окиси урана в США сократилось в 2017 году на 38%, до 1,8 млн фунтов (816 т). Это произошло из-за значительного роста закупок этого сырья у иностранных компаний, которые получают господдержку в своих странах, утверждают компании. По их данным, сейчас доля урана, покупаемого в России, Казахстане и Узбекистане, составляет около 40% потребления в США, в то время как местные производители поставляют лишь 5% (остальное идет из других стран, включая Канаду).

Ur-Energy и Energy Fuels, которые называют себя крупнейшими урановыми производителями в стране, просят Минторг провести расследование по статье закона о расширении торговли (ст. 232 в Trade Expansion Act), который позволяет президенту без консультации с конгрессом ограничить импорт любого товара, если будет установлено, что он представляет угрозу национальной безопасности. В качестве меры поддержки отрасли компании предложили ввести квоту, которая зарезервирует 25% для американских производителей, а также обязать федеральные энергокомпании и агентства покупать американский уран в соответствии с указом «Покупай американское, нанимай американцев», который президент США Дональд Трамп подписал 18 апреля 2017 года.

По оценкам Ur-Energy и Energy Fuels, федеральные энергокомпании и агентства могли бы закупать 12 млн фунтов (5,4 тыс. т) урана в год у американских производителей. «Сегодняшняя крайняя зависимость — это не вопрос конкуренции, а результат деятельности иностранных компаний, получающих субсидии от государства», — отмечается в петиции. Если Минторг начнет расследование, то через 270 дней оно должно быть представлено американскому президенту, у которого будет еще 90 дней на принятие решения.

Сейчас «дочка» «Росатома» Tenex может поставлять в США до 20% поставляемого в страну урана, это предусмотрено соглашением американского Минторга и «Росатома». Ur-Energy и Energy Fuels опасаются, что после завершения этого соглашения в 2020 году Россия сможет нарастить поставки. Кроме того, их беспокоит интерес к американскому рынку урана у Китая, которому удалось значительно увеличить количество предприятий в атомной отрасли.

США с 99 реакторами является крупнейшим в мире потребителем урана. Россия получила доступ к американскому рынку урана в феврале 1993 года, когда между странами было подписано так называемое соглашение ВОУ-НОУ, предусматривавшее переработку российского высокообогащенного урана (ВОУ), используемого в ядерных боеголовках, в низкообогащенный уран (НОУ), используемый на АЭС. С 2015 года поставки пошли по коммерческим договорам.

Tenex считает американский урановый рынок для себя «важнейшим целевым рынком независимо, а зачастую и вопреки неблагоприятной внешнеполитической и рыночной конъюнктуре», говорится в сообщении компании. У нее заключено 25 контрактов общей стоимостью порядка $6,5 млрд с 19 американскими компаниями до 2028 года. Представитель Tenex отказался комментировать требования американских компаний.

Стремление использовать защитные барьеры для поддержки собственной промышленности — набирающая обороты тенденция в последнее время, достаточно вспомнить заградительные пошлины на некоторые виды металлопродукции, отмечает заместитель директора группы «Корпоративные рейтинги» S&P Ratings Services Сергей Горин. Также, например, для реализации контракта ВОУ-НОУ между Россией и США в 1992 году было заключено соглашение по временному прекращению соответствующих антидемпинговых мер (тогда была отменена пошлина в 115,82%). В рамках соглашения ВОУ-НОУ, а также коммерческого контракта на услуги по обогащению, заменившего его, российские поставки покрывали вплоть до 40% потребностей рынка США. «Чтобы заместить этот объем, потребуются время и инвестиции, но это не невозможно», — резюмирует эксперт.

«Думаю, американские производители таким образом решили попробовать поднять цену. Уран сейчас торгуется на минимумах, по-моему прогнозу, это, пожалуй, единственное commodity, которое в прошлом году не подорожало», — отметил директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.