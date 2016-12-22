Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,51 EUR Нал. 69,85 68,80 USD Бирж. 56,75 +0,26 EUR Бирж. 69,37 +0,21 USD ЦБ. 56,59 +0,20 EUR ЦБ. 69,17 +0,15 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 10851,00 -545,85 MOEX 2277,89 +0,89% RTS 1264,70 +0,29% Brent 69,45 +0,19% DJIA 26113,52 +1,24% Nasdaq 7298,28 +1,03% FTSE 7725,43 -0,39%
Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана
Лента новостей
Журналист назвал местью отказ пустить его в заксобрание Петербурга 01:36, Общество Армена Джигарханяна госпитализировали из здания театра в Москве 01:25, Общество Тиллерсон пообещал оставить войска США в Сирии после разгрома ИГ 01:12, Политика В Госкино Украины сообщили о запрете властей на показ «Матильды» в стране 00:35, Общество Руководство Тимирязевки объяснило увольнение протестовавшего декана 00:23, Общество Тест: как составить психологический портрет своего клиента 00:22, РБК и МегаФон За что ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского 00:08, Общество Адвокат Януковича рассказал о его планах вернуться на Украину 00:06, Политика «Маскировка проблемы»: о каких рисках предупредили эксперты Давоса 17 янв, 23:51, Экономика Под Ростовом-на-Дону три боевых самолета приземлились на шоссе 17 янв, 23:46, Общество МИД России осудил международную встречу по КНДР в Ванкувере 17 янв, 23:23, Политика В Россию вылетел самолет с застрявшими в Мексике туристами 17 янв, 23:17, Общество Капуста, майонез и блестки: что кидали в известных политиков 17 янв, 22:39, Общество  В банке «Российский капитал» сменят руководство 17 янв, 22:39, Финансы В Москве на рынке «Садовод» загорелся павильон 17 янв, 22:20, Общество Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США 17 янв, 22:19, Политика Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 17 янв, 22:13, РБК и МегаФон Bloomberg узнал о намерении Telegram выручить $1,2 млрд в ходе ICO 17 янв, 22:10, Технологии и медиа Авиакомпания «Россия» получила разрешение на вывоз туристов из Мексики 17 янв, 21:46, Общество «Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике 17 янв, 21:43, Бизнес Порошенко заявил о поставках Javelin для Украины за счет бюджета США 17 янв, 21:33, Политика Путин поручил выдать 5 млрд руб. малым городам «напрямую» 17 янв, 21:27, Политика Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана 17 янв, 21:24, Бизнес Адвокат огласил результаты экспертизы напавшего на ведущую «Эха Москвы» 17 янв, 21:19, Общество Лучший бомбардир «Арсенала» согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед» 17 янв, 21:09, Спорт Глава «Реновы» сообщил о планах вдвое увеличить инвестиции в 2018 году 17 янв, 20:52, Бизнес Битва за бюджет: почему правительству США грозит остановка работы 17 янв, 20:39, Политика Посольство США ответило на идею запретить дипломатам мониторинг выборов 17 янв, 20:32, Общество
Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана
Бизнес, 17 янв, 21:24
0
Компании США попросили власти ограничить закупки российского урана
Американские производители урана попросили власти защитить их от захвата рынка урана иностранными компаниями, в том числе из России, получающими госсубсидии. Они предлагают обязать федеральные компании покупать уран внутри страны
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Американские производители урана Ur-Energy и Energy Fuels направили петицию в Минторг США, в которой просят ограничить закупки урана за рубежом, в том числе в России.

Они жалуются, что в 2017 году производство урана в США упало до исторических минимумов. По данным управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США, производство закиси-окиси урана в США сократилось в 2017 году на 38%, до 1,8 млн фунтов (816 т). Это произошло из-за значительного роста закупок этого сырья у иностранных компаний, которые получают господдержку в своих странах, утверждают компании. По их данным, сейчас доля урана, покупаемого в России, Казахстане и Узбекистане, составляет около 40% потребления в США, в то время как местные производители поставляют лишь 5% (остальное идет из других стран, включая Канаду).

Ur-Energy и Energy Fuels, которые называют себя крупнейшими урановыми производителями в стране, просят Минторг провести расследование по статье закона о расширении торговли (ст. 232 в Trade Expansion Act), который позволяет президенту без консультации с конгрессом ограничить импорт любого товара, если будет установлено, что он представляет угрозу национальной безопасности. В качестве меры поддержки отрасли компании предложили ввести квоту, которая зарезервирует 25% для американских производителей, а также обязать федеральные энергокомпании и агентства покупать американский уран в соответствии с указом «Покупай американское, нанимай американцев», который президент США Дональд Трамп подписал 18 апреля 2017 года.

По оценкам Ur-Energy и Energy Fuels, федеральные энергокомпании и агентства могли бы закупать 12 млн фунтов (5,4 тыс. т) урана в год у американских производителей. «Сегодняшняя крайняя зависимость — это не вопрос конкуренции, а результат деятельности иностранных компаний, получающих субсидии от государства», — отмечается в петиции. Если Минторг начнет расследование, то через 270 дней оно должно быть представлено американскому президенту, у которого будет еще 90 дней на принятие решения.

Сейчас «дочка» «Росатома» Tenex может поставлять в США до 20% поставляемого в страну урана, это предусмотрено соглашением американского Минторга и «Росатома». Ur-Energy и Energy Fuels опасаются, что после завершения этого соглашения в 2020 году Россия сможет нарастить поставки. Кроме того, их беспокоит интерес к американскому рынку урана у Китая, которому удалось значительно увеличить количество предприятий в атомной отрасли.

США с 99 реакторами является крупнейшим в мире потребителем урана. Россия получила доступ к американскому рынку урана в феврале 1993 года, когда между странами было подписано так называемое соглашение ВОУ-НОУ, предусматривавшее переработку российского высокообогащенного урана (ВОУ), используемого в ядерных боеголовках, в низкообогащенный уран (НОУ), используемый на АЭС. С 2015 года поставки пошли по коммерческим договорам.

Tenex считает американский урановый рынок для себя «важнейшим целевым рынком независимо, а зачастую и вопреки неблагоприятной внешнеполитической и рыночной конъюнктуре», говорится в сообщении компании. У нее заключено 25 контрактов общей стоимостью порядка $6,5 млрд с 19 американскими компаниями до 2028 года. Представитель Tenex отказался комментировать требования американских компаний.

Стремление использовать защитные барьеры для поддержки собственной промышленности — набирающая обороты тенденция в последнее время, достаточно вспомнить заградительные пошлины на некоторые виды металлопродукции, отмечает заместитель директора группы «Корпоративные рейтинги» S&P Ratings Services Сергей Горин. Также, например, для реализации контракта ВОУ-НОУ между Россией и США в 1992 году было заключено соглашение по временному прекращению соответствующих антидемпинговых мер (тогда была отменена пошлина в 115,82%). В рамках соглашения ВОУ-НОУ, а также коммерческого контракта на услуги по обогащению, заменившего его, российские поставки покрывали вплоть до 40% потребностей рынка США. «Чтобы заместить этот объем, потребуются время и инвестиции, но это не невозможно», — резюмирует эксперт.

«Думаю, американские производители таким образом решили попробовать поднять цену. Уран сейчас торгуется на минимумах, по-моему прогнозу, это, пожалуй, единственное commodity, которое в прошлом году не подорожало», — отметил директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Росатом»
Главное
Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США Политика
Главное
Совфед подготовил проект санкций против Макларена и спецпрокурора США Политика
«Сухой» ответил на разборку четырех лайнеров SSJ100 на запчасти в Мексике Бизнес
Стали известны покупатели самых дорогих квартир в Москве Бизнес
В банке «Российский капитал» сменят руководство Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.