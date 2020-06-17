«Зеленые» электростанции обошли атомные по производству электричества

«Зеленые» источники энергии в 2019 году впервые произвели больше электричества, чем АЭС, подсчитали аналитики британской BP. Но для перехода к безуглеродной энергетике этого мало, главным источником электроэнергии остается уголь

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В 2019 году «зеленые» электростанции впервые опередили атомные по объему выработанной в мире электроэнергии, говорится в ежегодном отчете BP Statistical Review.

Выработка электричества из солнца, ветра и других чистых источников (кроме воды) выросла на 13% и составила 2,8 петаватт·ч. При этом выработка атомной электроэнергии выросла лишь на 3,5%, до 2,796 петаватт·ч. Доля и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и атомной электроэнергии в общем производстве составила около 10,4%, следует из отчета.

А в России отрасль ВИЭ совсем недавно: правительство утвердило рыночные стимулы для строительства «зеленых» электростанций только в 2013 году, причем всего для 5,4 ГВт. В итоге к 2020 году было построено только 184 МВт ветряных электростанций и 1,4 ГВт солнечных электростанций — то есть меньше 1% мощности всей энергосистемы. В ней по-прежнему доминирует традиционная генерация: 66,8% приходится на тепловые электростанции на угле и газе, 20,2% — на атомные и 12,3% — на гидроэлектростанции (ГЭС), следует из данных Минэнерго.

В целом потребление энергии в мире продолжает смещаться в сторону более чистых источников, констатируют эксперты BP. В 2019 году мир стал потреблять на 1,3% больше энергии, причем большую часть прироста — 41% — обеспечили ВИЭ. Второй источник энергии, который внес существенный вклад в прирост потребления, — газ. Возобновляемые источники энергии и газ обеспечили больше 3/4 всего прироста потребления энергии, указывает BP.