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Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на Курилах

Япония выражает протест России из-за проведения учебных стрельб в районе острова Кунашир, входящего в состав Южных Курил. Об этом на пресс-конференции заявил первый секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, передает Kyodo.

«Наращивание российского военного присутствия на островах неприемлемо», — подчеркнул Суга.

По данным агентства, российская сторона уведомила Токио о намерении провести учения в районе Кунашира с 5 по 10 августа.

Япония в свою очередь направила ноту протеста по дипломатическим каналам.

2 августа японская сторона заявила протест Москве, когда российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Курильские острова. По мнению Токио, его визит негативно влияет на российско-японские отношения.

Теги: Южные Курилы, Япония, протест, военные учения, Учебные стрельбы
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