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Конец независимого Кашмира: зачем Индия ликвидирует самый проблемный штат
Верхняя палата парламента Индии проголосовала за отмену автономии индийского Кашмира. Пакистан выразил решительный протест. Лишение региона независимости приведет к эскалации напряжения и росту сепаратизма, говорят эксперты
Фото: Anindito Mukherjee / Bloomberg

Как меняется статус Джамму и Кашмира

В понедельник, 5 августа, верхняя палата парламента Индии одобрила предложенный правительством законопроект об отмене особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир. Его внес министр внутренних дел страны Амит Шах. Власти предложили аннулировать статью 370 и вытекающую из нее статью 35-а Конституции Индии, гарантирующие широкую автономию этому региону. Власти также предложили разделить штат на две «союзные территории» Джамму и Кашмир и Ладакх — первую с сохранением законодательного собрания, вторую — без.

Статья 370 позволяет штату Джамму и Кашмир единственному из 29 индийских штатов иметь собственную конституцию и флаг, а также самостоятельно принимать решения по всем вопросам, кроме тех, что касаются иностранных дел, обороны и связи. По статье 35-а правительство штата имеет право определять своих «постоянных жителей». Только «постоянные жители» могут иметь прописку в штате, покупать там недвижимость, работать в правительстве. Кроме того, в регионе работает система квот — при трудоустройстве предпочтение отдается кашмирцам.

Статус «союзной территории» принципиально отличается от статуса штата. Такой территорией управляет федеральное правительство, а не местное. Фактически это означает ликвидацию штата: на «территории» для ее жителей не действуют никакие особые привилегии.

Во вторник по законопроекту будет голосовать нижняя палата, в которой у правящего Национального демократического альянса (НДА) большинство. По итогам последних выборов, которые прошли в апреле—мае этого года, НДА во главе с партией премьер-министра страны Нарендры Моди — Бхаратия джаната парти (БДП) — получил в нижней палате 353 из 542 мест; 303 из них достались БДП.

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Почему правительство решило изменить статус штата

Привилегии жителей, дискриминация по отношению к некашмирцам мешают экономическому развитию региона и решению кашмирского вопроса, утверждают в Нью-Дели. «Если индийцы (не являющиеся кашмирцами) не могут инвестировать в землю или недвижимость, как могут это делать производственные компании или транснациональные корпорации? Они могли бы обеспечить рабочие места для молодых людей Кашмира», — говорится в многостраничном обосновании отмены статей Конституции, выпущенном правительством. Рост безработицы способствует радикализации региона (Кашмир — единственный из индийских штатов, где преобладает мусульманское большинство), и, следовательно, статья 370, как пагубная основа статьи 35-а, должна исчезнуть, резюмируется в документе.

В обосновании также говорится, что конституция Джамму и Кашмира частично опирается на законы колониальной Индии и ущемляет права женщин: например, если уроженка Кашмира выходит замуж не за кашмирца, она может потерять свой статус постоянного жителя штата. Отмечается также, что штат является экономическим центром, ожидающим своего освобождения.

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Во время обсуждения вопроса в верхней палате парламента представители правящей партии и ее союзники объясняли необходимость принятия решения уравниванием прав всех жителей страны и указывали на то, что в будущем все территории Кашмира перейдут под контроль Индии. «Джамму и Кашмир является частью Индии без этой статьи <…> Возвращение территории, незаконно оккупированной Пакистаном, является для нас следующим шагом», — заявил представитель БДП Субраманьян Суоми. Однако предложение правительства столкнулось и с ожесточенной критикой. «БДП надругалась над Конституцией. Вы не консультировались с населением Джамму и Кашмира. Вы создаете вторую Палестину», — предупредил член верхней палаты Т. К. Рангараджан от Коммунистической (марксистской) партии Индии.

Может ли это привести к беспорядкам в Кашмире

После обретения Индией и Пакистаном независимости от Великобритании принятие статей 370 и 35-а было одним из основных условий вхождения части территории Джамму и Кашмира в состав Индии. В 1990-е годы в регионе стали набирать популярность силы, добивающиеся его автономии.

Фото: Manish Swarup / AP

Упразднение особого статуса определенно спровоцирует беспорядке в Кашмире, не исключены теракты, полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Куприянов. С 1989 года регион находится в состоянии вялотекущей «интифады», поясняет он. Тогда кашмирцы подняли восстание против центральной власти, часть из них выступали за независимость, часть — за присоединение к Пакистану. Многие местные группировки попали под влияние радикальных течений ислама. «В индийском Кашмире регулярно случаются теракты, развит сепаратизм — взрывы уносят все больше жизней. И кашмирские власти не могут с этим бороться. С точки зрения центра они неэффективны, поэтому и было решено ликвидировать индийский Кашмир как штат и разделить его на две территории», — говорит он. Эксперт также напоминает, что правящая БДП с момента своего основания в 1980-х годах выступала за ликвидацию особого статуса региона, но никогда раньше не обладала достаточным большинством в парламенте, чтобы реализовать эти планы.

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За последние несколько дней в штате резко усилили меры безопасности: были стянуты дополнительные силы военной полиции, туристов предупреждают об опасности терактов, в Кашмирской долине запрещено собираться группами более четырех человек, закрыты образовательные учреждения, ограничена работа интернета. После представления в парламент законопроекта о лишении Джамму и Кашмира особого статуса власти Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности.

Центральные власти также накануне внесения законопроекта в парламент поместили под домашний арест трех влиятельных местных политиков — бывших главных министров штата Мехбубу Муфти (возглавляла местное правительство в 2016–2018 годах) и Омара Абдуллаи (возглавлял кабинет штата в 2009–2015 годах, сейчас является лидером оппозиции в региональном парламенте) и лидера партии «Народная конференция Джамму и Кашмира» Саджада Лоне.

«В стране, где преобладает индуистское население, эта акция была направлена против единственного мусульманского штата. Ликвидируют сам штат, вводятся войска — это все не просто так. Руководство страны прекрасно понимало, что это не пройдет спокойно, вызовет ответную реакцию со стороны кашмирцев — уже сейчас идут демонстрации», — говорит руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

Насколько вероятен вооруженный конфликт с Пакистаном

Помимо сил, добивающихся независимости индийского Кашмира, в регионе есть группировки, призывающие к объединению с Пакистаном. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поставках оружия боевикам индийской части Кашмира; между двумя странами вдоль линии разграничения регулярно происходит обмен артиллерийскими ударами. В начале этого года из-за Кашмира между Индией и Пакистаном в очередной раз произошло прямое военное столкновение — самое серьезное обострение в регионе с момента завершения в 1999 году Каргильской войны.

МИД Пакистана 5 августа выразил решительный протест и назвал действия Индии «дестабилизирующими» и «незаконными». Во вторник парламент Пакистана проведет экстренное заседание из-за решения индийских властей лишить Джамму и Кашмир автономии.

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Решение о лишении Кашмира особого статуса может привести к военной эскалации с Пакистаном, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. «Пакистан считает, что Кашмир — территория, оккупированная Индией. Ситуация в отношениях между Индией и Пакистаном сегодня такова, что может обостриться в любой момент, отмена особого статуса Джамму и Кашмира может вызвать военную эскалацию», — отметил он в разговоре с РБК.

Две страны, три войны

После раздела Британской Индии в 1947 году на два независимых государства — Индию и Пакистан — статус Кашмира не был закреплен официальными соглашениями о границах. Он разделен на индийский штат Джамму и Кашмир (10,1 млн жителей) и контролируемые Пакистаном территории: Гилгит-Балтистан, или Северные Территории (1 млн жителей), и непризнанное государство Азад Кашмир (Свободный Кашмир, 3,6 млн жителей). Кроме того, небольшую часть исторического Кашмира контролирует Китай.

Индия и Пакистан трижды воевали из-за Кашмира — в 1947, 1971 и 1999 годах.

Автор: Александр Атасунцев, Рузана Меретукова
Теги: Кашмир, Индия, Пакистан
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