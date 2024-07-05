Отец двух дагестанских боевиков Омаров вышел на свободу после ареста за мат

Отец двух дагестанских боевиков вышел на свободу после ареста за мат

Магомеда Омарова, экс-главу Сергокалинского района арестовали 24 июня за мат, как и пятерых его сыновей. За день до этого двое других сыновей чиновника приняли участие в террористической атаке

Магомед Омаров (Фото: Администрация Сергокалинского района)

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров отбыл наказание за мелкое хулиганство в виде десяти суток ареста, сообщил РБК председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на десять суток, вышел на свободу», — заявил он.

Помимо Османа в нападениях на церкви, синагоги и полицейских в Дербенте и Махачкале 23 июня участвовал его брат Адиль. Оба были убиты в ходе столкновений с боевиками. В Верховном суде Дагестана сообщали, что Омаров О.М. был организатором преступной группы. Также в числе террористов были племянники экс-главы Сергокалинского района Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев.

В результате теракта погибли 22 человека — 17 полицейских и пять гражданских. Пострадавших — около 50. Среди погибших был настоятель атакованной в Дербенте православной Покровской церкви Николай Котельников, которому было 66 лет.

Магомеда Омарова арестовали на десять суток с 23:00 24 июня, соответственно, в 23:00 4 июля срок ареста истек. Он был задержан по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. Помимо Омарова-старшего были арестованы еще пять его сыновей — Муртазаали, Исамагомед, Иса, Адилпаша и Омар. Как и отца, их обвинили в мелком хулиганстве и тоже арестовали на 10–13 суток.