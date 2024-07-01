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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Пятерых сыновей экс-главы района Дагестана Омарова арестовали из-за мата

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Двое сыновей Омарова участвовали в нападении на церкви и синагоги в республике 23 июня, они были убиты. Сам бывший чиновник и его пять сыновей были арестованы на 10–13 суток за мелкое хулиганство с использованием нецензурной брани
Магомед Омаров
Магомед Омаров (Фото: пресс-служба Ленинского суда Махачкалы / ТАСС)

Пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова были арестованы на срок от 10 до 13 суток за мелкое хулиганство с использованием нецензурной брани, следует из постановлений Советского районного суда Махачкалы.

В отношении Исы и Адилпаши Омаровых были рассмотрены дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. В постановлениях говорится, что каждый из них «вел себя неадекватно, агрессивно, выражался нецензурной бранью, тем самым нарушил общественный порядок», что суд расценил как мелкое хулиганство. Им дали 10 и 11 суток ареста соответственно, сообщила РБК и.о. пресс-секретаря суда.

В отношении Муртазаали, Исамагомеда и Омара были рассмотрены дела по ч. 2 той же статьи (то есть мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти). Каждый из них, согласно постановлениям, «вел себя агрессивно, стал возмущаться, выражался нецензурной бранью, на сделанные замечания не реагировал». Они получили по 13 суток ареста.

Из всех братьев свою вину не признал только Адилпаша Омаров.

Все постановления датированы 26 июня — через три дня после теракта в Махачкале и Дербенте, во время которых боевики совершили нападения на церкви, синагоги и полицейских. Среди ликвидированных террористов, по данным ТАСС и Baza, было двое братьев Омаровых — Осман и Адиль. В Верховном суде Дагестана РБК сообщили, что Омаров О. М. был организатором преступной группы. Также в числе террористов были племянники Магомеда Омарова Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев. Всего при столкновениях с полицией были убиты пять боевиков.

В результате нападений погиб 21 человек, из них 16 — сотрудники МВД. Пострадали около 50 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.

Сам Магомед Омаров также был арестован — и тоже за нарушение общественного порядка с использованием мата. 25 июня его приговорили к административному аресту на десять суток. С поста главы Сергокалинского района он был уволен, а также исключен из партии «Единая Россия». Всего у Омарова восемь сыновей.

«Терроризм среднего класса»: как живет село участников атаки в Дагестане
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Участие в нападениях выходцев из Сергокалы стало шоком для жителей этого села, рассказали они сами РБК. Один из них сказал, что про Омаровых было известно, что они ваххабиты (сторонники очищения ислама от недозволенных нововведений, принадлежат к суннитской ветви мусульманства), но что они входят в одну из «спящих ячеек», никто не знал. Другая жительница отметила, что семья была сильно верующей.

Мечеть, в которую ходили участники нападения, сельчане назвали «ваххабитской», по их словам, ее построил Осман Омаров, который занимался строительным бизнесом.

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Дагестан боевики нецензурная лексика
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