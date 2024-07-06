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Орбан предрек самоубийство НАТО

Орбан предрек самоубийство НАТО, если блок выберет войну вместо мира

Если НАТО выберет войну вместо мира, то совершит самоубийство, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение он высказал в своей статье для Newsweek.

«НАТО приближается к переломному моменту. Стоит помнить, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его способности поддерживать мир. Но сегодня вместо мира на повестке дня стоит ведение войны, вместо обороны — наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — убежден Орбан.

Он напомнил, что после 1945 года Венгрия «поневоле стала частью советского блока, а значит, и Варшавского договора» — военного союза социалистических стран. По его словам, венгры протестовали «всеми фибрами души». «Мы сделали все возможное, чтобы добиться роспуска Варшавского договора», — отметил он. Когда это произошло, Венгрия начала переговоры о вступлении в НАТО. Блок привлекал тем, что Венгрия, «наконец, присоединится к военному союзу, который был привержен не ведению войны, а сохранению мира, не наступательной экспансии, а защите себя и друг друга». «Сегодня НАТО, безусловно, является самым мощным военным альянсом в мире, как с точки зрения расходов на оборону, так и с точки зрения военного потенциала. <...> Сегодня все больше голосов внутри НАТО говорят о необходимости — или даже неизбежности — военной конфронтации с другими мировыми геополитическими центрами силы. Такое восприятие неизбежной конфронтации действует как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем больше будет их роль в его ускорении», — подчеркнул премьер. По его словам, сегодня «самоисполняющийся характер этого пророчества» все более очевиден, «учитывая новости о том, что началась подготовка к возможной операции НАТО на Украине, и даже сообщения на высоком уровне о том, что войска стран-членов НАТО уже находятся вблизи украинского фронта».

Орбан убежден, что альянсу стоит опасаться не внешнего врага, а отхождения от ценностей, которые лежат в основе блока. «Внешний враг, если у него есть хоть какой-то разум, не посмеет напасть на какую-либо страну-члена НАТО. <...> Если НАТО выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, совершит самоубийство», — уверен он. Глава венгерского правительства призвал сохранить блок как «мирный проект».

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