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Политика ,  
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Фицо заявил, что хотел бы вместе с Орбаном посетить Россию

Фицо впервые появился на публике после покушения и выразил восхищение Орбаном

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после покушения появился на публике, сообщает Aktuality. Он выступил с речью на торжестве по случаю прихода святых Кирилла и Мефодия в Девин.

Фицо выразил свое восхищение премьером Венгрии Виктором Орбаном, который посетил не только на Украину, но и Россию.

«Если бы мое здоровье позволяло, я бы очень хотел присоединиться к нему», — заявил глава правительства.

Фицо отметил, что «мирных инициатив никогда не бывает достаточно, потому что хотя мир — это еще не все, но без мира все — ничто».

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Елена Чернышова
Роберт Фицо Виктор Орбан покушение
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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