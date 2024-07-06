Фицо впервые появился на публике после покушения и выразил восхищение Орбаном

Фицо заявил, что хотел бы вместе с Орбаном посетить Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые после покушения появился на публике, сообщает Aktuality. Он выступил с речью на торжестве по случаю прихода святых Кирилла и Мефодия в Девин.

Фицо выразил свое восхищение премьером Венгрии Виктором Орбаном, который посетил не только на Украину, но и Россию.

«Если бы мое здоровье позволяло, я бы очень хотел присоединиться к нему», — заявил глава правительства.

Фицо отметил, что «мирных инициатив никогда не бывает достаточно, потому что хотя мир — это еще не все, но без мира все — ничто».

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