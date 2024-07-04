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Политика ,  
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Кремль назвал дату визита Моди в Россию

Кремль: визит премьер-министра Индии в Россию состоится 8-9 июля
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

На переговорах с президентом Владимиром Путиным индийский лидер обсудит перспективы дальнейшего развития российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что подготовка к визиту индийского премьер-министра находится на финальной стадии.

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Георгий Смирнов
Нарендра Моди
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