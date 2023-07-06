Euractiv узнал об отказе Южной Америки в визите Зеленского на саммит с ЕС

Страны CELAC, куда входят государства Центральной и Латинской Америки, выступили против участия Зеленского в их совместном с ЕС саммите, а также потребовали убрать упоминания Украины из проекта итоговой декларации мероприятия

Владимир Зеленский (Фото: Спасияна Сергиева / Reuters)

Страны Южной Америки не согласовали участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите ЕС и стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), сообщает Euractiv со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Саммит должен пройти 17–18 июля, в нем примут участие главы более 30 южноамериканских стран. Помимо отказа в участии Зеленскому, которого первоначально пригласила Испания, у сторон возникли разногласия по поводу итоговой декларации саммита.

ЕС прислал CELAC проект документа, в котором были пункты о поддержке Украины. Во встречном предложении со стороны Южной Америки они были удалены, сказал один из собеседников издания. Euractiv ознакомился с предложенным ими проектом.

Как отметили источники, «текст по Украине был очень сбалансированным» и в нем не было «ничего особенного». Однако страны CELAC «удалили все, что касается Украины».

В CELAC входят: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Гранада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Суринам и Венесуэла.

В новом варианте декларации говорится, что ЕС и CELAC будут вместе «выступать за серьезные и конструктивные дипломатические решения текущего конфликта в Европе мирными средствами, которые гарантируют суверенитет и безопасность всех нас, а также региональный и международный мир, стабильность и безопасность».

В Евросоюзе собираются обсудить новый вариант декларации 7 июля, будет решаться, пойдут ли они на компромисс. Как указал один из источников Euractiv, для ЕС важно, чтобы в документе упоминались необходимость осуждения конфликта на Украине и приверженность принципу уважения территориальной целостности и суверенитета. Другой собеседник издания отметил, что нельзя исключать вариант окончания саммита без совместного заявления.

Как заявил порталу латиноамериканский дипломат, страны CELAC хотят, чтобы саммит был посвящен не только Европе и ее призывам к поддержке Украины, но и охватывал важную для Южной Америки повестку.

Страны Южной Америки в основном придерживаются нейтральной позиции по конфликту и не высказывают поддержки той или иной стороне. Бразилия, например, выступает за мирное урегулирование конфликта. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в мае говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о поисках путей разрешения конфликта дипломатическим путем. В апреле же бразильский лидер отмечал, что Киеву, возможно, придется подумать над уступкой Крыма.