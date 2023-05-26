Путин прервал встречу с бизнесом из-за звонка главы Бразилии об Украине

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Reuters)

Президент Владимир Путин прервал встречу с бизнесменами из организации «Деловая Россия» ради телефонного разговора с президентом Бразилии Лула да Силвой.

«Так, уважаемые коллеги, продолжим. Это был разговор с президентом Бразилии, и с его разрешения хочу передать всем участникам нашей сегодняшней встречи и всему предпринимательскому сообществу России самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и благополучия в бизнесе», — сказал Путин после возвращения.

Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, встреча с бизнесменами проходила в Екатерининском зале Кремля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Во время разговора президенты России и Бразилии обсудили военную операцию на Украине, сообщил Кремль.

«Президент России дал принципиальные оценки развитию ситуации вокруг Украины, подтвердив при этом открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который по-прежнему заблокирован Киевом и его западными спонсорами», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, да Силва поделился впечатлениями от участия в саммите G7 в Хиросиме и изложил свое видение поиска путей украинского урегулирования.

В апреле президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать похожий на G20 формат для переговоров по завершению конфликта на Украине.

До этого он уже призывал стороны вернуться за стол переговоров, а в начале апреля заявил, что «[президент Украины Владимир] Зеленский не может хотеть всего» и, возможно, в вопросе Крыма ему придется уступить ради достижения мира.