В РЖД предупредили о временных сбоях из-за продолжающихся кибератак

В начале месяца онлайн-сервисы РЖД уже подвергались кибератакам. По информации компании, их источники «рассредоточены по всему миру»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сайт и мобильное приложение РЖД могут быть недоступны из-за продолжающихся кибератак. Об этом сообщила компания в своем телеграм-канале.

«Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами», — говорится в сообщении РЖД. Перевозчик уточнил, что кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме, тогда как онлайн-сервисы могут быть кратковременно недоступны. По информации компании, источники кибератак «рассредоточены по всему миру».

Утром 5 июля пресс-служба РЖД сообщала, что сайт и мобильное приложение компании подверглись массированной хакерской атаке. На тот момент, как убедился корреспондент РБК, сайт работал с сильными перебоями. После этого работа онлайн-сервисов была восстановлена, однако, как предупреждала компания, кибератаки продолжаются.

Одна из крупнейших хакерских атак на ресурсы перевозчика произошла 26 февраля 2022 года. Тогда РЖД увеличили количество работающих касс на вокзалах, чтобы пассажиры могли покупать билеты.

После начала военной операции на Украине в 2022 году DDoS-атаки на сайты российских компаний участились. Как правило, злоумышленники направляют на интернет-сервисы огромное количество запросов, которое превышает пропускную способность сети, в результате чего работа ресурса блокируется.

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский говорил, что кибератаки на Россию продолжатся ввиду наличия у страны глобального бизнеса. «Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое», — заявил Касперский. О том, что в 2023 году общее число кибератак на российские организации увеличится минимум на 50%, сообщали и эксперты компании Swordfish Security.