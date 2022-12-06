ВТБ подвергся «беспрецедентной кибератаке»

Банк допустил, что пока специалисты отражают атаку, возможны сбои в работе приложений и веб-версии

ВТБ сообщил, что подвергся кибератаке, которая стала сильнейшей за все время работы банка, ее источник находится за рубежом. В финансовой организации заключили, что атака носит спланированной характер, и назвали ее широкомасштабной.

В банке заверили, что данные клиентов защищены.

«Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание», — сообщили РБК в ВТБ.

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