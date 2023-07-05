РЖД восстановили работу сайта и приложения после атаки хакеров

РЖД: работа сайта и приложения восстановлена, но хакерские атаки на них продолжаются

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Работа сайта и приложения РЖД восстановлена, однако хакерские атаки на них продолжаются. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также с повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании — еще могут наблюдаться отдельные затруднения», — говорится в сообщении.

Утром 5 июля пресс-служба РЖД сообщила, что сайт компании и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Как убедился корреспондент РБК, сайт РЖД на тот момент работал с сильными перебоями и периодически выдавал ошибку 504.

В компании пообещали восстановить работу платформ в кратчайшие сроки. Там уточнили, что инцидент не сказался на работе касс, продажа билетов шла в обычном режиме.

Это не первая хакерская атака на ресурсы перевозчика. Одна из крупнейших атак на ресурсы РЖД произошла 26 февраля 2022 года. Сама компания сообщала о мощной DDoS-атаке. РЖД увеличила количество работающих касс на вокзалах, чтобы пассажиры смогли купить билеты.

DDoS-атаки на сайты российских компаний участились после начала военной операции на Украине. Как правило, злоумышленники, устраивающие атаку, направляют на сайт огромное количество запросов, которое превышает пропускную способность сети. В результате работа ресурса блокируется.