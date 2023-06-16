В Kaspersky предупредили о продолжении массивных кибератак на Россию

Кибератаки на Россию продолжатся ввиду большого размера страны и населения. Об этом «РИА Новости» рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Поскольку у нас глобальный бизнес, мы видим кибератаки по всему миру. Кибератаки на Россию были, есть и будут довольно массивные, потому что страна большая, объектов у нас очень много, население тоже немалое», — заявил Касперский.

По его словам, количество кибератак на индустриальные объекты России также не снизится, а в 2022 году оно выросло в два раза. Касперский добавил, что в «Лабораторию» обращались клиенты с жалобой на «инциденты».

О том, что в 2023 году общее число кибератак на российские организации увеличится минимум на 50%, сообщали эксперты компании Swordfish Security, которая оказывает консалтинговые услуги в области кибербезопасности. Атаки хорошо организуются и в них участвует большое число как группировок, так и индивидуальных хакеров, говорилось в прогнозе организации.

Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова сообщала, что мошенники стали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем. Она отметила, что с применением искусственного интеллекта грамматических ошибок в таких письмах стало гораздо меньше, когда как раньше по ним можно было опознать фишинговое послание. При этом, по словам Кулашовой, ChatGPT «все еще не очень умный», «на совсем сложные вещи он не способен».