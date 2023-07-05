РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение

РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение

В РЖД заверили, что стараются восстановить работу сайта и приложения. Пока билеты на поезда можно купить в кассах

Фото: Annette Riedl / Dpa / Global Look Press

Массированной хакерской атаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу», — сообщила компания.

В РЖД уточнили, что инцидент не сказался на работе касс, продажа билетов производится в обычном режиме.

Компания принесла извинения клиентам за неудобства.

На момент подготовки этого материала сайт РЖД работал с сильными перебоями, периодически выдавая ошибку 504, убедился корреспондент РБК.

Одна из самых крупных атак на ресурсы РЖД произошла 26 февраля 2022 года. Тогда компания сообщила о мощной DDoS-атаке. Тогда монополии пришлось увеличить количество работающих касс на вокзалах, чтобы пассажиры смогли купить билеты.

DDoS-атаки на сайты российских компаний участились после начала военной операции на Украине. Как правило, злоумышленники, устраивающие атаку, направляют на сайт огромное количество запросов, которое превышает пропускную способность сети. В результате работа ресурса блокируется.

В июне 2023 года власти нескольких регионов сообщали о хакерском взломе радиостанций, в результате в эфире прозвучали фейковые сообщения.