Лукашенко заявил, что Пригожин находится не в Белоруссии

Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Основатель ЧВК «Вагнер» находится в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает близкий ему телеграм-канал «Пул первого».

«Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет», — заявил белорусский президент.

Он также рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в своих постоянных лагерях на территории России, где они располагались после возвращения с фронта.

Ранее сообщалось, что Пригожин вместе с бойцами ЧВК переберутся в Белоруссию.

Пригожин 24 июня начал «марш справедливости», обвинив военное руководство в ударе по позициям бойцов ЧВК. Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией. Вагнеровцы заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Пригожин заявил о намерении «получить» министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Часть из бойцов ЧВК выдвинулась на Москву.

Против Пригожина завели дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство. В тот же день Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате последний согласился вернуть бойцов ЧВК в тыловые лагеря. Дело против Пригожина прекратили, ему позволили выехать в Белоруссию. Вагнеровцам предложили три варианта действий на выбор: последовать за Пригожиным, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны.