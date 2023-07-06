Пашинян заявил о готовности открыть три КПП на границе с Азербайджаном

Армения готова открыть три КПП на границе с Азербайджаном при аналогичном решении Баку, но не намерена открывать экстерриториальный коридор через свою территорию, заявил Пашинян

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Азербайджаном, но для этого нужно аналогичное решение Баку. Об этом он говорил на заседании армянского правительства, отмечая, что Армения не примет требования Азербайджана открыть экстерриториальный коридор через свою территорию.

«Вынужден повторить, что Армения никогда не брала на себя ни письменных, ни устных обязательств о предоставлении коридора. <...> Давно циркулирует проект постановления правительства, который предусматривает установку трех контрольно-пропускных пунктов на границе Азербайджана. Это решение не было принято из-за деструктивного подхода Азербайджана, который даже не инициировал подобный процесс и не желает предоставить дорогу Армении», — отметил армянский премьер (цитата по ТАСС).

Также Пашинян анонсировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время в Брюсселе. «К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь, в ходе предстоящей встречи сделать более предметным прогресс, достигнутый в Вашингтоне. Все вопросы должны быть решены дипломатическим путем», — сказал армянский премьер (цитата по «Новости-Армения»).

Переговоры по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном ведутся давно, Евросоюз является одним из посредников. 1 июня в Кишиневе состоялась пятисторонняя встреча с участием Пашиняна, Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Секретарь Совета безопасности Армении Григорян позже рассказал, что на этой встрече стороны достигли определенного прогресса. Он допустил, что мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца года.

В мае Пашинян заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана. Алиев после этого сказал, что возможность подписать соглашение с Арменией есть, поскольку она признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Накануне Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, они говорили о заблокированном Лачинском коридоре. Путин выразил готовность помочь Баку и Еревану в выработке договора.

Лачинский коридор — единственную дорогу между Арменией и Карабахом — заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

МИД России после этого призвал Баку немедленно разблокировать движение.