Путин обсудил с Пашиняном Нагорный Карабах

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа прошла по инициативе армянской стороны. Политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, «включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору». Путин выразил готовность помогать в выработке договора между Арменией и Азербайджаном.

Лачинский коридор — единственную дорогу между Арменией и Карабахом — заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

МИД России после этого призвал Баку немедленно разблокировать движение. Представитель ведомства Мария Захарова назвала перекрытие дороги нарушением трехсторонних договоренностей Азербайджана с Россией и Арменией от 2020 года. Они предполагали прекращение огня, возвращение Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, развертывание на пять лет российских миротворческих сил вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора и вывод армянских вооруженных сил. Лачинский коридор остался под контролем российских миротворцев, Баку гарантировал безопасность движения по нему в обоих направлениях.