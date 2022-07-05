Созданное к дню пионерии движение планирует распределять путевки в лагеря

Новое движение детей и молодежи может стать «ключевым» оператором детского отдыха, рассказал РБК замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов. При распределении путевок приоритет может отдаваться членам движения, добавил он

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Новое всероссийское движение для детей и молодежи рассматривает возможность стать оператором детского отдыха и участвовать в распределении путевок в летние лагеря, рассказал в интервью РБК заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.

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«Движение может стать ключевым оператором детского отдыха или как минимум оказаться в линейке тех организаций, которые разрабатывают, защищают свои программы летнего отдыха. При этом предполагаю, что участвовать в событиях и мероприятиях, а также пользоваться инфраструктурой детских лагерей смогут дети, и не состоящие в движении», — сказал Фаттахов.

Ко второму чтению законопроекта о детском движении депутаты внесли поправки, разрешающие государству передавать ему «недвижимое и движимое имущество» в собственность. Речь идет в первую очередь о детских лагерях и бывших домах пионеров, уточнили на заседании комитета Госдумы по молодежной политике 1 июля.

Члены движения будут иметь некоторый приоритет при распределении путевок в лагерь, однако поехать туда смогут дети и вне движения, отметил Дамир Фаттахов.

«Понятно, что может быть определенный приоритет для участников движения: они в первую очередь смогут воспользоваться услугой и поехать в лагерь. Но обязательно движение должно предусматривать варианты летнего отдыха для всех детей», — сказал он.

Новое детское движение должно иметь свою инфраструктуру, считает замглавы Росмолодежи, сравнив ее со «скелетом» организации. Помимо собственных объектов движение может реализовывать программы и на других общественных площадках — например, в парках, кинотеатрах, отметил Фаттахов.

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5 июля в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта «О российском движении детей и молодежи». Инициативу внесли в парламент 19 мая, в день столетия пионерской организации. В пояснительной записке к документу указывалось, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

Предполагается, что новая детско-молодежная структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Выход на учащихся средних специальных учебных заведений важен, потому что там учатся дети, которые уходят из школы после девятого класса, ранее поясняли источники РБК.