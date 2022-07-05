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Новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола

Учитывая опыт прошлого, движение должно проработать возрастные границы внутри организации, считает замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Деление возможно на 1-4 класс, среднюю школу, и с 9-й по 11-й, предложил чиновник

Члены нового детского движения могут входить в разные «подразделения» в зависимости от возраста, рассказал в интервью РБК заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, которого называют основным претендентом на пост главы движения.

«Возвращаясь к опыту прошлого. Не случайно же были определены этапы: сначала ты октябренок, потом пионер, комсомолец. Движение тоже должно будет разработать внутренние «границы» между сообществами внутри движения. На мой взгляд, деление возможно на 1-4 класс, среднюю школу, и с 9-й по 11-й», — сказал Дамир Фаттахов.

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Дамир Фаттахов

Новое детское движение, согласно законопроекту, объединит несовершеннолетних в возрасте от шести до 18 лет. Первичные ячейки организации планируется создавать не только в школах, но и в учреждениях среднего специального образования.

При этом ребенок должен иметь возможность вступить в движении единожды, и уже внутри организации переходить по этапам без лишних трудностей, подчеркнул Фаттахов.

По мнению замглавы Росмолодежи с детьми любого возраста важно проводить воспитательную работу. «По моему мнению, есть простые жизненные истины, которые универсальны для всех возрастов. И в шесть, и в 16 лет ребенку важно доносить, что такое «хорошо», что такое «плохо». У каждого возраста свои вызовы, всегда важно, чтобы рядом был наставник, который говорит на подходящем языке. Понятно, что язык для шести лет один, для 16 — другой», — сказал Дамир Фаттахов.

Чиновник также отметил, что с юридической точки зрения дети до 14 лет могут стать членами движения только с согласия родителей. «Поэтому думаю, что, когда к родителю придет ребенок с просьбой подписать заявление или кликнуть галочку в каком-то удобном интернет-ресурсе, каждый думающий родитель ознакомится с принципами, ценностями, программой организации», — сказал он.

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Законопроект о детском движении был внесен в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерской организации. Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. Наставниками не смогут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица, в работе движения не смогут участвовать организации-иноагенты.

Идею создания детского движения 20 апреля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал президент страны Владимир Путин. С соответствующей инициативой к нему обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Большая перемена школьники пионерское движение законопроект Дети Комсомол
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