Пять министров правительства Джонсона подали в отставку

В отставку ушли городской министр Джон Глен, министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр юстиции Виктория Аткинс и министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль

Джон Глен (Фото: John Glen MP / Twitter)

Экономический секретарь казначейства и городской министр правительства Великобритании Джон Глен ушел в отставку по собственному желанию. Об этом политик сообщил в Twitter, прикрепив к посту письмо на имя премьер-министра Бориса Джонсона.

«С глубоким сожалением ухожу из правительства», — написал Глен.

В письме политик отметил, что ушел с должности, так как испытывал «полное недоверие» к премьеру и манере его руководства, а также был недоволен проявленной им «недальновидностью». «Страна заслуживает лучшего», — добавил Глен.

Как отмечает Bloomberg, Глен был одним из главных союзников экс-министра финансов Риши Сунака, который ушел в отставку накануне вместе с главой Минздрава Саджидом Джавидом. Оба министра отметили, что не могут оставаться членами правительства по этическим соображениям. Их посты заняли министр образования Надхим Захави и глава аппарата премьер-министра Стивен Баркли.

Вместе с Гленом в отставку ушли британский государственный министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс и министр юстиции, младший министр по делам тюрем, министр по вопросам переселения из Афганистана Виктория Аткинс. Такое же решение приняла министр по агроинновациям и адаптации к изменению климата Джо Черчилль. Кабинет Джонсона с вечера 5 июля покинули генеральный солиситор (заместитель генерального прокурора) Алекс Чак и другие чиновники. В отставку с поста заместителя председателя Консервативной партии также подал Бим Афолами.

Увольнения начались на фоне скандала, который разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. Пьяный 52-летний политик приставал к двоим мужчинам. Он не стал этого отрицать и подал в отставку. В то же время выяснилось, что Джонсон при назначении Пинчера знал, что ранее тот уже подозревался в домогательствах. Премьер извинился перед избирателями.

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До этого в Великобритании произошел другой скандал с участием Джонсона. Он был связан с несоблюдением британским премьером введенных им же противоэпидемиологических ограничений. Британские СМИ обнародовали информацию о вечеринках для членов правительства и других должностных лиц в резиденциях премьера в Уайт-холле и на Даунинг-стрит, которые проходили во время локдауна. В начале июня фракция Консервативной партии провела голосование по вопросу о вотуме недоверия премьеру, однако большинство парламентариев выступили против.