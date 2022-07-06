Кремль оценил инициативу Минфина Казахстана ввести санкции против России
Казахстан пока не принимал решений о поддержке антироссийских санкций, страны, напротив, намерены расширять взаимодействие, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкций на поставки отдельных товаров в Россию. Пескова спросили, следят ли в Кремле за ходом обсуждения этой инициативы.
«Наши правительства находятся в постоянном контакте», — ответил пресс-секретарь. «Поэтому пока никаких решений не принималось. Пока, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше развивать наше взаимодействие», — сказал он, говоря об отношениях Москвы и Нур-Султана.
Пескова также спросили, остается ли Казахстан дружественной страной. «Безусловно, конечно», — заявил на это представитель Кремля.
Опубликованный для общественного обсуждения проект приказа Минфина Казахстана называется «Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь». Первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».
Список товаров, в отношении которых органы государственных доходов Казахстана (объединенная налоговая и таможенная служба) должны обеспечивать запрет третьих стран на экспорт в Россию и Белоруссию, «формируется и публикуется уполномоченным органом <...> в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе www.traderadar.kz», говорится в документе. При этом органы государственных доходов «в течение одного рабочего дня» должны заверить копии представленных им электронных счетов-фактур либо отказать в их заверении, «если страной происхождения товаров является страна», которая запретила экспорт отдельных видов товаров в Россию и Белоруссию. Отказ в заверении счетов-фактур фактически закрывает возможность поставки таких товаров в эти страны.
Как пишет издание, после запроса в правительство Казахстана с просьбой разъяснить, распространяется ли «пилот» на все поставки санкционных товаров в Россию и Белоруссию, документ удалили с сайта электронного правительства Казахстана.
В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал одним из немногих иностранных политиков, посетивших Петербургский международный экономический форум. На нем Токаев заявил, что Нур-Султан не признает ДНР и ЛНР, которые считает «квазигосударственными территориями». Его пресс-служба также сообщала, что президент не принял орден Александра Невского, которым его предложила наградить российская сторона. В то же время в Кремле данные о планах вручить президенту Казахстана эту награду не подтвердили.
На том же форуме Токаев заявил, что Казахстан будет следовать западным ограничительным мерам, чтобы не попасть под вторичные санкции. Однако страна «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», добавил он.