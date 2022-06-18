Кремль заявил об отсутствии планов награждать Токаева орденом Невского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принимать орден Александра Невского.
«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — сказал он «Подъему».
Накануне о том, что Токаев не принял орден, сообщил казахский политолог Ербол Едилов. Он объяснил это тем, что президент Казахстана решил до истечения срока своих полномочий не принимать никаких наград, — как отечественных, так и зарубежных. В пресс-службе главы государства это подтвердили.
Орден Александра Невского может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.
В 2015 году российский президент Владимир Путин наградил орденом предшественника Токаева Нурсултана Назарбаева «в знак заслуг, за инициативу в вопросах интеграционных процессов, которые подошли к логическому завершению».
17 июня Токаев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и встретился с Путиным. Он, среди прочего, заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (в отличие от России, которая сделала это 21 февраля), и считает их квазигосударственными территориями. Объясняя свою точку зрения, Токаев заявил, что два принципа Устава ООН вступили в противоречие — право на самоопределение и территориальная целостность, и если первое реализовать во всем мире, то появится более 500 стран. По этой причине Казахстан не признает Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию.