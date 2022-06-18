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Политика ,  
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Кремль заявил об отсутствии планов награждать Токаева орденом Невского

В пресс-службе президента Казахстана сообщили, что Токаев отказался от наград до конца срока полномочий, поэтому не принял орден Александра Невского. Песков заявил, что планов награждать президента Казахстана не было
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался принимать орден Александра Невского.

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — сказал он «Подъему».

Накануне о том, что Токаев не принял орден, сообщил казахский политолог Ербол Едилов. Он объяснил это тем, что президент Казахстана решил до истечения срока своих полномочий не принимать никаких наград, — как отечественных, так и зарубежных. В пресс-службе главы государства это подтвердили.

Токаев не принял орден Александра Невского
Политика
Касым-Жомарт Токаев (в центре)

Орден Александра Невского может вручаться зарубежным политическим деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Россией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

В 2015 году российский президент Владимир Путин наградил орденом предшественника Токаева Нурсултана Назарбаева «в знак заслуг, за инициативу в вопросах интеграционных процессов, которые подошли к логическому завершению».

17 июня Токаев принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и встретился с Путиным. Он, среди прочего, заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (в отличие от России, которая сделала это 21 февраля), и считает их квазигосударственными территориями. Объясняя свою точку зрения, Токаев заявил, что два принципа Устава ООН вступили в противоречие — право на самоопределение и территориальная целостность, и если первое реализовать во всем мире, то появится более 500 стран. По этой причине Казахстан не признает Тайвань, Косово, Южную Осетию и Абхазию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Касым-Жомарт Токаев орден Александра Невского

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