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Политика ,  
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Во Франции представили новый состав правительства

После акций протеста во Франции сменился министр внутренних дел, министры обороны и иностранных дел остались те же, что гарантирует преемственность во внешней политике, отмечают эксперты
Алексис Колер объявляет имена министров нового кабинета министров во дворе Елисейского дворца
Алексис Колер объявляет имена министров нового кабинета министров во дворе Елисейского дворца (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Ключевые посты в правительстве Франции сохранили министры, работающие с 2017 года. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, а во главе Минобороны продолжит работу Флоранс Парли. Главная замена произошла в Министерстве внутренних дел: занимавшего пост министра с 2017 года Кристофа Кастанера сменил Жеральд Дарманэн, ранее бывший министром государственных счетов страны.

О назначениях вечером 6 июля сообщил в Елисейском дворце генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер, трансляция церемонии велась на сайте Le Figaro. Отставку Кастанера связывают с многочисленными акциями протеста, проходящими во Франции, и чрезмерной жестокостью полицейских, указывает агентство AP.

Перестановки в правительстве начались в пятницу, 3 июля, когда президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера страны с 2017 года. Отставка была связана с проигрышем партии действующего президента «Вперед, республика!» на муниципальных выборах, второй тур которых прошел 28 июня. Единственная крупная победа партии Макрона связана с Филиппом, который получил пост мэра Гавра на севере страны. Партия не смогла занять посты в других крупнейших городах страны, уступив их партии «зеленых» или союзным с ними силам.

Новым премьером Франции стал координатор по выходу из карантина
Политика
Жан Кастекс

Согласно Конституции Филипп мог продолжить работу премьера, предложив кандидата на работу мэром Гавра. Однако политик подал в отставку. Как сообщает Euronews, причины ухода Филиппа неясны до конца, но могут быть связаны с тем, что в последнее время он стал популярнее президента. Приняв отставку Филиппа, Макрон назначил заместителя руководителя администрации президента, правоцентриста Жана Кастекса на пост премьера.

Ранее Кастекс работал координатором по выходу страны из карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Во время церемонии представления Жан Кастекс заявил: «Сейчас мы должны как никогда объединить нацию, чтобы бороться с наступающим кризисом». Отставка премьера Филиппа может быть связана с разногласиями между ним и президентом, о которых было известно — и во время пенсионной реформы, и во время протестов «желтых жилетов» были разногласия, проявились они и во время пандемии и поиска выхода из периода изоляции, сказал РБК эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров.

Изменения в правительстве отразятся прежде всего на внутренней политике, Макрон уже неоднократно заявлял, что проводит широкие консультации с некоторыми политическими силами, представителями гражданского общества, с палатами парламента по поводу перезагрузки французской политики, ему нужно предъявить новый курс на предстоящие последние два года его президентства, потому что прошедшие три года не принесли популярности, наоборот — на долю главы государства выпали различные кризисы: и «желтые жилеты», и протесты против пенсионной реформы, и пандемия, отмечает Федоров.

Премьер-министр Франции ушел в отставку
Политика
Эдуар Филипп

В середине июля президент Макрон обещал представить свою обновленную программу действий, напоминает эксперт. Три цели уже обозначены — больший уклон в сторону экологии, социальная сфера и, возможно, реформа здравоохранения, необходимость в которой французы почувствовали во время пандемии, продолжение пенсионной реформы. Что касается внешней политики — вряд ли будут изменения, сохранится тот же самый курс: продвижение европейской интеграции.

Автор: Ксения Сигаева
Теги: Франция, правительство, Макрон
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