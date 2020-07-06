Во Франции представили новый состав правительства

После акций протеста во Франции сменился министр внутренних дел, министры обороны и иностранных дел остались те же, что гарантирует преемственность во внешней политике, отмечают эксперты

Алексис Колер объявляет имена министров нового кабинета министров во дворе Елисейского дворца (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Ключевые посты в правительстве Франции сохранили министры, работающие с 2017 года. Пост министра иностранных дел сохранил Жан-Ив Ле Дриан, а во главе Минобороны продолжит работу Флоранс Парли. Главная замена произошла в Министерстве внутренних дел: занимавшего пост министра с 2017 года Кристофа Кастанера сменил Жеральд Дарманэн, ранее бывший министром государственных счетов страны.

О назначениях вечером 6 июля сообщил в Елисейском дворце генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер, трансляция церемонии велась на сайте Le Figaro. Отставку Кастанера связывают с многочисленными акциями протеста, проходящими во Франции, и чрезмерной жестокостью полицейских, указывает агентство AP.

Перестановки в правительстве начались в пятницу, 3 июля, когда президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку Эдуара Филиппа, занимавшего пост премьера страны с 2017 года. Отставка была связана с проигрышем партии действующего президента «Вперед, республика!» на муниципальных выборах, второй тур которых прошел 28 июня. Единственная крупная победа партии Макрона связана с Филиппом, который получил пост мэра Гавра на севере страны. Партия не смогла занять посты в других крупнейших городах страны, уступив их партии «зеленых» или союзным с ними силам.

Согласно Конституции Филипп мог продолжить работу премьера, предложив кандидата на работу мэром Гавра. Однако политик подал в отставку. Как сообщает Euronews, причины ухода Филиппа неясны до конца, но могут быть связаны с тем, что в последнее время он стал популярнее президента. Приняв отставку Филиппа, Макрон назначил заместителя руководителя администрации президента, правоцентриста Жана Кастекса на пост премьера.