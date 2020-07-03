Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку

Эдуар Филипп (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Глава правительства Франции Эдуар Филипп подал в отставку, передает Reuters. Он продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку.

Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.

Отставка Филиппа произошла на фоне неудачного результата партии Макрона «Вперед, Республика!» на региональных выборах 28 июня. Пропрезидентская партия не смогла занять ключевые посты, единственный крупный успех был связан именно с Эдуаром Филиппом, который смог сохранить за собой пост мэра Гавра. Согласно французской Конституции Филипп мог предложить кандидата на работу мэром, а сам продолжить работу главой правительства.

По данным Politico, Макрон намеревался заменить Филиппа на посту премьера, однако его победа в Гавре осложнила ситуацию. Согласно июньскому опросу Ifop, 43% французов выступают за продолжение работы Филиппа во главе правительства, 33% являются сторонниками его отставки.