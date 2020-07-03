Политика , 03 июл, 13:48
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Новым премьером Франции стал координатор по выходу из карантина
Жан Кастекс
Премьер-министром Франции назначен заместитель руководителя администрации президента Жан Кастекс, передает Reuters.
Ранее 3 июля президент Эмманюэль Макрон принял отставку Эдуара Филиппа, который возглавлял правительство Франции с мая 2017 года.
Кастекс был назначен координатором по выходу страны из карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.
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