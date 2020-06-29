Партия Макрона проиграла местные выборы «зеленым»

Партия президента Франции показала низкий результат на местных выборах. Усилились позиции «зеленых», впервые за двадцать лет успех в крупном городе празднуют крайне правые, Париж остался за социалистами

Эммануэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Партия «Европа — Экология — «Зеленые» (EELV) получила наилучший результат по итогам второго тура местных выборов во Франции, который прошел в воскресенье, 28 июня. Кандидаты «зеленых» впервые избраны мэрами Страсбурга, Лиона, Марселя, Бордо. Об этом сообщают Politico и Reuters.

В Страсбурге мэром была выбрана Жанна Барсегян — правнучка Перчуи Барсегян, одной из трех женщин, избранных в парламент Республики Армения в 1919 году. В Лионе соратник президента Эмманюэля Макрона, бывший министр внутренних дел страны Жерар Колон проиграл представителю «зеленых» Грегори Дусе. Колон занимал пост главы городской администрации с 2001 по 2017 год, после чего перешел на работу в правительство, но снова вернулся на пост мэра в 2018 году. В Бордо кандидат «зеленых» Пьер Юрмик обошел правоцентриста Николя Флориана.

Там, где «зеленым» выиграть не удалось, они смогли войти в альянс с левыми партиями и обеспечить победу их выдвиженцам. Так в Париже на пост мэра при активной поддержке «зеленых» была переизбрана социалистка Анн Идальго. Успеха на выборах добилась и крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Впервые за двадцать лет ее кандидат был выбран мэром относительно крупного города — Перпиньяна (население около 100 тыс. человек), обойдя действующего мэра от правоцентристов Жан-Марка Пужоля.

Единственный крупный успех основанной в 2016 году президентской партии «Вперед, республика» — сохранение поста мэра Гавра за премьер-министром Эдуаром Филиппом. Согласно французской Конституции Филипп может предложить кандидата на работу мэром, а сам продолжить работу главой правительства. В понедельник, 29 июня, у него должен состояться разговор с президентом Макроном для обсуждения сложившейся ситуации. Убедительная победа премьера в Гавре (он получил около 59% голосов) может осложнить Макрону планы по перезагрузке правительства. За два года до окончания своего президентского срока глава государства планирует провести перестановки в кабинете министров, утверждает Politico. Согласно опросу Ifop, 43% французов выступают за продолжение работы Филиппа во главе правительства, 33% являются сторонниками его отставки.