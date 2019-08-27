ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс.

Страсбург признал факт нарушения права на жизнь со стороны России в отношении аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году. Его матери и жене ЕСПЧ присудил €34 тыс.

Наталья Магнитская (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской. Решение опубликовано на сайте Страсбургского суда. Магнитский подал жалобу в ЕСПЧ от своего имени 11 июля 2009 года — за четыре месяца до смерти. Вдова Магнитского присоединилась к жалобе в марте 2010 года; мать аудитора обратилась в суд в августе 2012 года.

Инстанция признала, что в отношении Магнитского российские власти допустили нарушение права на жизнь (ст. 2 Европейской конвенции), запрета пыток (ст. 3) в части условий содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства. Также ЕСПЧ согласился, что Россия нарушила в отношении Магнитского положения о разумном сроке содержания под стражей (параграф 3 ст. 5) и праве на справедливое судебное разбирательство в разумный срок (параграф 1 ст. 6).

Страсбург присудил заявительницам €34 тыс. на двоих.

«Заявитель утверждал, в частности, что условия его содержания под стражей были ужасными, что его заключение было неоправданным, а его продолжительность — необоснованной», — уточняется в тексте решения. Жарикова позднее указывала на отсутствие медпомощи в СИЗО, в результате чего Магнитский скончался, и на несправедливость самого его уголовного преследования. Мать Магнитского утверждала, что Россия не смогла защитить право ее сына на жизнь, что он подвергся жестокому обращению со стороны сотрудников СИЗО и что правительство не смогло эффективно расследовать обстоятельства смерти аудитора. Кроме того, Магнитский посмертно был осужден, и этот процесс над ним нарушил закрепленную в Европейской конвенции презумпцию невиновности, утверждала Наталья Магнитская.