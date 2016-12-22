Самолет с премьер-министром Польши сломался при взлете

Самолет, на котором глава правительства Польши должен был улететь из Чехии в Варшаву, не смог вылететь из-за технических проблем. Неполадки обнаружили, когда воздушное судно уже выехало на взлетно-посадочную полосу

Матеуш Моравецкий (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не смог вернуться из Чехии из-за того, что на перевозившем его самолете возникли технические неполадки, сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на представителя польского правительства Джоанну Копчиньску.

«Взлет был остановлен из-за технической неисправности самолета», — сказала она. Копчиньска не стала называть конкретные причины инцидента.

Как отмечает издание Jastrzab Post, неполадки обнаружили, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров воздушного судна Embraer 175 эвакуировали, никто из них не пострадал. Сейчас польская делегация ждет новый самолет.

В апреле 2010 года Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в Смоленской области. В результате погибли 96 человек, включая главу страны, высокопоставленных чиновников и высшее военное командование. В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что трагедия произошла из-за неправильных действий экипажа.Такие же выводы сделала польская комиссия под руководством главы МВД страны Ежи Миллера.

В январе 2018 года Минобороны Польши назвало свою версию событий, согласно которой к крушению привел взрыв на борту. В российском Следственном комитете в ответ сказали, что заявление польских военных не подтверждено фактами.

Позднее Польша аннулировала отчет главы МВД, в котором говорилось об ошибке экипажа, а в июне польские следователи заявили, что нашли на теле одного из погибших следы взрыва.